Overcooked 2 Test (Nintendo Switch 2): Chaotisches, kooperatives Kochen

Das kulinarische Chaos kehrt zurück und ist abwechslungsreicher denn je! Overcooked 2 bringt kooperatives Kochen auf ein neues Level.

Über Overcooked 2

Doch ob das eure Freundschaften und Beziehungen überstehen, ist eine andere Frage. Auf der offiziellen Nintendo-Website präsentiert sich Overcooked 2 als Fortsetzung des erfolgreichen Koop-Kochsimulators von Ghost Town Games und Team17. Die Geschichte ist schnell erzählt: Ihr habt die Welt vor dem Bösen gerettet, doch nun erhebt sich eine neue Bedrohung. Die hungrigen Unbroten bedrohen das Zwiebelkönigreich, und nur ihr könnt sie mit euren Kochkünsten besänftigen. Was die Entwickler besonders hervorheben: Der brandneue Online-Mehrspielermodus, der euch erstmals erlaubt, mit Freunden auf der ganzen Welt gemeinsam zu kochen. Während Teil eins damals ausschließlich lokalen Mehrspieler bot, reagierte Team17 damit auf den Wunsch der Community, online zusammen zu brutzeln.

Das Besondere an Overcooked 2: Das Spiel wurde ursprünglich am 7. August 2018 für alle großen Plattformen veröffentlicht, und mittlerweile gibt es eine speziell optimierte Version für die Nintendo Switch 2. Diese bietet 4K-Auflösung mit butterweichen 60 Bildern pro Sekunde – ein gewaltiger Sprung gegenüber den ursprünglichen 30 fps der ersten Switch-Version. Ghost Town Games ist stolz darauf, dass sie aus einem Zwei-Mann-Studio, das das erste Overcooked im Wohnzimmer entwickelte, zu einem Team gewachsen sind, das mit Team17 zusammen einen würdigen Nachfolger geschaffen hat. Die Entwickler hörten auf das Feedback der Fans und packten alles in Teil 2, was sie sich schon für den ersten Teil gewünscht hatten: mehr Rezepte, mehr Mechaniken, mehr Chaos.

Wenn die Küche brennt

Gleich vorweg: Overcooked 2 benötigt keinerlei Vorwissen. Habt ihr den ersten Teil nie gespielt? Absolut kein Problem! Das Spiel startet mit einer kurzen, eingängigen Einführung, die euch die Grundlagen beibringt. Die Bedienung ist kinderleicht: Mit dem linken Stick bewegt ihr euren Koch durch die Küche, mit A interagiert ihr mit allem – Zutaten schnappen, schneiden, kochen, servieren. Die ZL- und ZR-Tasten dienen zum Sprinten und zum Werfen von Zutaten, letzteres ist eine der wichtigsten Neuerungen gegenüber dem Vorgänger. Die Steuerung mit den Joy-Cons funktioniert tadellos, und wer möchte, kann auch Motion Controls nutzen – wobei das bei diesem hektischen Spielprinzip eher kontraproduktiv ist. Dabei erwarten euch zunächst simple Aufgaben: Tomate schneiden, Gurke schneiden, Zwiebel schneiden, alles auf einen Teller, servieren. Klingt einfach, ist es auch – zumindest für die ersten paar Level.

Das Spiel lässt euch sanft einsteigen und führt nach und nach neue Rezepte ein: Burger mit Fleisch und Pommes, Sushi mit Reis und Fisch, Kuchen aus dem Ofen, Pizza mit verschiedenen Belägen. Die Lernkurve ist dabei so gut wie perfekt ausbalanciert. Selbst Kinder ab sieben Jahren oder Großeltern, die noch nie einen Controller in der Hand hatten, finden hier problemlos Zugang. Das Tutorial ist in die ersten Level eingebettet, sodass ihr spielerisch lernt, ohne euch belehrt zu fühlen. Binnen weniger Minuten versteht ihr das Spielprinzip, und dann kann der Wahnsinn beginnen. Eine Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft benötigt ihr übrigens nur, wenn ihr online mit anderen zocken wollt. Für lokalen Koop am selben Bildschirm reicht die Konsole und das Spiel völlig aus. Einfach jeweils einen Joy Con 2-Controller geschnappt und los geht’s! Doch seid gewarnt: Die Umgebungen wenden sich schon bald gegen euch.

Zusammenarbeit ist alles!

In der Praxis entpuppt sich Overcooked 2 als einer der besten Koop-Titel, aber auch als einer der stressigsten. Das Spielprinzip ist simpel: Bestellungen trudeln oben links am Bildschirmrand ein, und ihr müsst die entsprechenden Gerichte innerhalb eines Zeitlimits zubereiten und servieren. Je schneller und akkurater ihr arbeitet, desto mehr Punkte bekommt ihr. Am Ende eines Levels werden Sterne vergeben: ein Stern für eine solide Leistung, drei Sterne für absolute Perfektion. Die Herausforderung liegt in der Koordination. Während eine Figur Gemüse schnippelt, sollte eine andere den Reis kochen. Gleichzeitig muss jemand die fertigen Gerichte zusammenstellen und servieren, während der vierte im Idealfall schon den Abwasch macht. Doch das ist noch nicht alles, denn die Levels sind nämlich so geschaffen, dass sie euch maximal auf die Probe stellen. Mal sind eure Arbeitsstationen durch Abgründe getrennt, über die ihr springen müsst. Mal fährt eine Straße mitten durch die Küche, und Autos rasen durch. Dann wieder kocht ihr auf schwimmenden Eisschollen, die sich ständig bewegen. Oder ihr arbeitet in einem brennenden Heißluftballon, der mitten im Level in ein Sushi-Restaurant abstürzt.

Das ist nicht nur kosmetischer Natur, denn plötzlich müsst ihr die Rezepte komplett wechseln und euch als Team umstellen. Diese dynamischen Level sind eine der größten Stärken von Overcooked 2. Sie sorgen dafür, dass keine Sekunde Langeweile aufkommt. Kommunikation ist der Schlüssel zum Erfolg, und wer schweigt, verliert. „Ich schneide die Tomaten!“ – „Okay, ich mache die Burger!“ – „Wo sind die sauberen Teller?!“ – „HILFE, ES BRENNT!“ Solche Dialoge sind Standard beim Spielen von Overcooked 2. Macht es Spaß? Definitiv, aber ich wiederhole mich an dieser Stelle: Das Spiel kann Beziehungen auf eine harte Probe stellen. Es ist nicht ungewöhnlich, dass aus entspanntem Couch-Gaming schnell hitzige Diskussionen werden. Doch genau das macht auch den Charme aus. Wenn ihr nach mehreren Anläufen endlich alle drei Sterne holt, ist die Freude umso größer. Das Gameplay geht extrem leicht von der Hand, sobald man die Steuerung verinnerlicht hat. Die Präzision könnte allerdings manchmal besser sein – gerade in der Hektik greift man schon mal die falsche Zutat oder wirft den Burger in den Müll statt auf den Teller. Das ist aber wohl Absicht und trägt zum chaotischen Charme bei.