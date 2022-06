Sonos Ray: Kompakte Soundbar ab sofort verfügbar

Sonos verkündet nun feierlich den Verkaufsstart der neuen kompakten Soundbar Sonsos Ray. Diese ist ab heute in schwarz und weiß für 299 EUR auf sonos.com und bei teilnehmenden Händlern erhältlich.

Durch das starke Wachstum im Audio- und Filmstreaming sind Upgrades für das eigene Home Entertainment System so gefragt wie nie zuvor. Die kompakte Soundbar Ray bietet eindrucksvollen, perfekt abgestimmten Sound für ihre Größe, der speziell für kleinere Räume entwickelt wurde. Außerdem ist sie der ideale Einstieg in das Sonos System und macht es so einfach wie nie, sich ein eigenes Home Entertainment System aufzubauen.