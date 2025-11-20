OUT NOW: Disney Dreamlight Valley Wishblossom Ranch bringt viel Neues

Disney Dreamlight Valley Wishblossom Ranch ist ab sofort für PC, PlayStation-, Xbox- und Nintendo Switch-Konsolen erhältlich! Die große neue Erweiterung bringt vieles mit, wie wir bereits berichteten.

Über Wishblossom Ranch

In aller Kürze bringt die Erweiterung eine neue spielbare Welt mit drei Biomen, zahlreiche Geheimnisse und eine Vielzahl an Pferden. Vier neue Dorfbewohner, darunter bekannte Disney-Prinzessinnen, sind mitsamt Freundschaftsquests sofort verfügbar. Drei Disney-Pferde als Reittiere und Helfer für tägliche Aufgaben erleichtern das Gameplay – zudem könnt ihr aber auch eure eigenen erstellen. Die umfassende Hauptstory ist vom Start weg komplett spielbar. So startet ihr perfekt in die neue Erweiterung!

Parallel zum DLC erscheint ein kostenloses Update mit Fehlerbehebungen und neuen Winter-Items für das Basisspiel. Das Deluxe Winter Holiday Bundle gibt dem Schloss, der Plaza und weiteren Orten ein festliches Aussehen. Übrigens: Wer sich die Erweiterung noch vor dem 3. Dezember kauft, erhält exklusive Bonus-Outfits für das weitere Spiel. Also, schnell aufsatteln und in das neue Abenteuer von Disney Dreamlight Valley namens Wishblossom Ranch eintauchen!