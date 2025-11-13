5 Tipps für den perfekten Start in Disney Dreamlight Valley Wishblossom Ranch

Seid ihr bereit fürs Abenteuer? Wir haben fünf 5 Tipps für den perfekten DLC-Start in Disney Dreamlight Valley Wishblossom Ranch!

Zu Disney Dreamlight Valley Wishblossom Ranch

Wir berichteten bereits ausführlich über die kommende Erweiterung. Am 19. November ist es so weit: Das neue Erweiterungspaket bringt alles rund um Pferde, neue Biome und frische Spielfeatures ins Tal. Inmitten der Blütenwunschberge erwartet euch eine verlassene Ranch, die durch ein mysteriöses Phänomen in Verfall geraten ist. Ziel ist es, die Ranch wiederaufzubauen, verschwundene Pferde zu finden und neue magische Biome zu erkunden. Neben liebevoll gestalteter Farm-Dekoration und Stall-Feature ist das absolute Highlight: Mit dieser Erweiterung werden Pferde als erste richtige Reittiere eingeführt – inklusive individueller Anpassungsmöglichkeiten wie Farben, Sätteln und Accessoires. In Wishblossom Ranch ersetzen Pferde die bisherigen Fortbewegungsarten. Außerdem können die neuen tierischen Gefährten gepflegt, gefüttert und sogar im Level verbessert werden.

Reiten ermöglicht zudem Aktivitäten wie Bewässern oder Abbauen direkt vom Pferd aus, und ihr könnt über Zäune und Hindernisse springen. Im neuen DLC treffen wir auf berühmte Disney-Figuren wie Schneewittchen (die erste Disney-Prinzessin), Naseweis (Tinkerbell) und das Pferd Maximus aus Rapunzel. Die Erweiterung bietet eine neue Storyline mit sofort allen Inhalten zum Release und bringt weitere Bewohner, die ins Tal einziehen können. Besonders Tinkerbell erhält eine leuchtende Aura für eine bessere Sichtbarkeit im Spiel. Das neue Erweiterungspaket erscheint am 19. November 2025 für PC, Nintendo Switch, PlayStation (PS4/5) und Xbox. Jetzt wollen wir aber euch die fünf Tipps geben, wie ihr perfekt in den neuen DLC startet. Was müsst ihr also tun, um gleich ordentlich in Disney Dreamlight Valley Wishblossom Ranch loslegen zu können?

Taler, Münzen, Sternis!

Egal wie ihr es nennt ihr werdet davon mehr als genug brauchen, denn neue Gegenstände sollen gekauft, Häuser für Bewohner müssen gebaut und Schnellreise-Brunnen wollen repariert werden. Altbewährt ist dafür die Kürbis-Methode. Kürbisse anpflanzen, ernten, verkaufen – und dann das Ganze wieder von vorne. Am schnellsten wachsen sie im Vergessenen Land, wer aber das im großen Stil aufziehen will, ist mit den schwebenden Inseln besser beraten. Da habt ihr genügen freie Fläche um Kürbisse anzubauen, soweit das Auge reicht. Nicht vergessen: Nehmt einen möglichst hochgestuften Bewohner mit der Fähigkeit Gartenarbeit mit, dann erntet ihr gleich nochmal so viel.

Neue Materialien

Wie auch in den vorherigen DLCs werden auch in Wishblossom Ranch viele neue sammelbaren Materialien auf euch warten. Dafür stockt ihr am besten eure Tränke auf, mit denen holt ihr das Maximum aus euren Herrschaftlichen Geräten. Vitalis-Kristalle sind ein wichtiger Bestandteil aller Tränke, also schnappt euch einen Bergbau-Buddy und ab mit euch in die Mine auf der Sonnigen Ebene.

Nebel sammeln

Wollt ihr das DLC Wishblossom Ranch, solltet ihr euch auf jeden Fall ein paar Uralte Maschinen herstellen, insbesondere den uralten Sauger. Damit könnt ihr in Sekundenschnelle alle herumliegenden Materialien, Blumen und Nachtdornen einsaugen. Das alles kostet euch Nebel, den findet ihr in allen Biomen mit der Sanduhr oder ihr erledigt die täglich wiederkehrenden Nebel-Pflichten.

Wohin mit dem ganzen Zeug?

Alles, was ihr sammelt und erntet, soll ja auch alles seinen Platz haben. An der Werkbank lassen sich bequem unter Funktionelle Gegenstände sogenannte Große Truhen in allen Farben herstellen. Alternativ finden sich bei Dagobert auch Kästen allerdings mit weniger Stauraum. So oder so: Mehr ist mehr, und Platz kann man niemals genug haben.

Nützliche Einrichtungen

Im Dekorations-Modus unter der Kategorie Haus findet ihr ganz unten Verkaufsstände. Die Stände schaltet ihr im Zuge verschiedener Freundschaftsquests frei. Jeden Verkaufsstand könnt ihr pro DLC einmal platzieren, so habt ihr das Notwendigste immer griffbereit. Stände wie Vaianas Boot oder das Gewächshaus sammeln automatisch lokale Materialien. Hier eine Übersicht für euch, wann und bei wem ihr welchen Stand freischaltet:

Garten – Wall-E (Level 2)

Kristoffs Stand – Kristoff (Level 6)

Fischerboot – Vaiana (Level 2)

Gewächshaus – Das Biest (Level 10)

Teestand – Mulan (Level 2)

Essensstand – Tiana (Level 2)

Edelsteinstand – Aladdin (Level 10)

Erwähnenswert ist noch der Zerlegtisch. Nach dem erfolgreichen Abschließen der Level 7-Freundschaftsquest der Grinsekatze bekommt ihr einen Zerlegtisch als Belohnung. Damit könnt ihr für den Preis von ein paar Dreamlight-Münzen Gegenstände aus eurem Inventar wieder in die ursprünglichen Materialien zerlegen und daraus neue Dinge herstellen. Habt ihr alles befolgt, seid ihr bestens vorbereitet, wenn am 19.11 das neue Disney Dreamlight Valley Wishblossom Ranch erscheint. Hier seht ihr, was die Erweiterung auf der offiziellen Website so kosten wird!