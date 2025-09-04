Neue Erweiterung für Disney Dreamlight Valley: Wishblossom Ranch kommt im November!

Disney Dreamlight Valley bringt mit der Erweiterung Wishblossom Ranch ein großes Abenteuer für alle Fans. Video und mehr gibt’s hier! Es ist kein Update, sondern eine kostenpflichtige Erweiterung wie schon auch A Rift in Time und The Storybook Vale.

Mehr zu Wishblossom Ranch

Dabei bringt das neue Erweiterungspaket alles rund um Pferde, neue Biome und frische Spielfeatures ins Tal. Inmitten der Blütenwunschberge erwartet euch eine verlassene Ranch, die durch ein mysteriöses Phänomen in Verfall geraten ist. Ziel ist es, die Ranch wiederaufzubauen, verschwundene Pferde zu finden und neue magische Biome zu erkunden. Neben liebevoll gestalteter Farm-Dekoration und Stall-Feature ist das absolute Highlight: Mit dieser Erweiterung werden Pferde als erste richtige Reittiere eingeführt – inklusive individueller Anpassungsmöglichkeiten wie Farben, Sätteln und Accessoires. In Wishblossom Ranch können wir erstmals reiten und so das Tal auf eine völlig neue Weise entdecken, ohne Ausdauer zu verlieren – Pferde ersetzen die bisherigen Fortbewegungsarten. Außerdem können die neuen tierischen Gefährten gepflegt, gefüttert und sogar im Level verbessert werden.

Reiten ermöglicht zudem Aktivitäten wie Bewässern oder Abbauen direkt vom Pferd aus, und ihr könnt über Zäune und Hindernisse springen. Im neuen DLC treffen wir auf berühmte Disney-Figuren wie Schneewittchen (die erste Disney-Prinzessin), Naseweis (Tinkerbell) und das Pferd Maximus aus Rapunzel. Die Erweiterung bietet eine neue Storyline mit sofort allen Inhalten zum Release und bringt weitere Bewohner, die ins Tal einziehen können. Besonders Tinkerbell erhält eine leuchtende Aura für eine bessere Sichtbarkeit im Spiel. Das neue Erweiterungspaket erscheint im November 2025 für PC, Nintendo Switch, PlayStation (PS4/5) und Xbox. Ein detaillierter Showcase wird am 15. Oktober stattfinden, der weitere Einblicke in neue Biome, Reitfeatures und Charaktere bietet. Jetzt aber genug von den Details – hier ein erster Einblick im Video zu Disney Dreamlight Valley: Wishblossom Ranch!