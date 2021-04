Ostergewinnspiel 2021: Tag 5

Alle weiteren Informationen findet ihr in unserem Switch-Test .

Es gilt im Laufe des Spieles diverse Entdeckungs- und Überlebens-Aufgaben zu meistern und die Gefahren des Planeten zu verinnerlichen. Langsam stellt sich den Spielerinnen und Spielern dabei eine fundamentale Frage: Sind wir alleine auf diesem Planeten? Das von 505 Games veröffentlichte Spiel liegt damit irgendwo zwischen Per Anhalter durch die Galaxis und No Man’s Sky – eine vielversprechende Kombination für Space-Exploration Fans.

In einer Mischung aus verrücktem Humor und spannender Exploration gilt es herauszufinden, ob „The Savage Planet“ als neuer Heimatplanet der Menschheit taugt. Spielerinnen und Spieler erkunden dabei vier verschiedene Biome, katalogisieren Flora und Fauna, upgraden Basis und Equipment und entdecken die über 30 verschiedenen heimischen Kreaturen entweder alleine oder im 2-Player Online-Koop-Modus.

Journey to the Savage Planet

10 x Journey to the Savage Planet (PC-Downloadcode)

Teilnahmebedingungen

Um unsere Oster-Preise gewinnen zu können, müsst ihr eure Kontaktdaten im Teilnahmeformular korrekt eintragen. Außerdem müsst ihr herausfinden, wie viele Ostereier wir in den Beiträgen des Vortags versteckt haben? Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 5.4.2021 um 23:59 Uhr.

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.

Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.

Beyond Pixels wünscht

viel Glück!