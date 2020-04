Ostergewinnspiel 2020: Tag 19 – Wir machen weiter

Bei Creatives erstem Streifzug in die Welt das Gaming-Klangs auf Konsolen kommt zum ersten Mal die neueste GameVoice-Mix-Funktion für den Lautstärkeausgleich von Gamingaudio und Sprachchats zum Einsatz, sowie eine anpassbaren EQ-Voreinstellung mit benutzerdefiniertem Schrittverstärker und einfacher Zugriff auf Audioeinstellungen, ohne den Bildschirm des Spiels verlassen zu müssen.

Die G3 ist ein sofortiges Audio-Upgrade und wird vollständig über USB-C mit Strom versorgt. Als USB-Dongle funktioniert sie direkt auf all Ihren Plattformen – PS4, Switch, PC oder sogar Mac. Das Beste daran? Die Einrichtung könnte durch das Design der G3 nicht einfacher sein—kein Bedarf an spezieller Software oder Treibern. Durch USB-Audio könnt ihr die G3 einfach an eure Geräte anschließen—alles funktioniert gleich nach dem Auspacken.

Das Sound BlasterX H7 ist ein Surround-Sound Gaming-Headset mit doppelter Tonsignatur. Ausgestattet mit der leistungsstarken und vielseitigen BlasterX Acoustic Engine kombiniert es große, reaktionsfähige 50 mm-FullSpectrum-Treiber zu einem anpassungsfähigen, marktführenden 7.1-Surround-Klang-Audio für ein absolutes Gamingerlebnis. Für Gamer, die von Turnier zu Turnier ziehen, bietet X-Plus den Vorteil einer programmierbaren Tonsignatur, die ohne Bedarf einer Softwareinstallation vor Ort während des Turniers wichtige klangliche Hinweise im Spiel hervorheben und Ablenkungen abschwächen kann. Entwickelt in einer verstärkten Stahl- und Aluminiumbauweise und mit einem leichten, ergonomisch getesteten Design verspricht der Sound BlasterX H7 nicht nur Komfort für lange Gamingsitzungen, sondern eine lange Haltbarkeit auch bei missbräuchlicher Anwendung. Das Headset verfügt auch über eine USB-/Analogfunktionalität im dualen Modus, ein abnehmbares Mikrofon mit Geräuschunterdrückung und bequeme Kunstlederohrpolster mit Rückstellschaum für die ultimative Flexibilität. Machen Sie den nächsten Schritt mit dem Sound BlasterX H7 – der Sound des Gaming wird nie wieder sein wie zuvor.

Teilnahmebedingungen

Um unsere Oster-Preise gewinnen zu können, müsst ihr eure Kontaktdaten im Teilnahmeformular korrekt eintragen. Außerdem müsst ihr herausfinden, wieviele Ostereier wir in den Beiträgen des Vortags versteckt haben? Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 19.4.2020 um 23:59 Uhr.

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.

Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.

Beyond Pixels wünscht

viel Glück!