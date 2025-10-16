OPPO startet mit der Find X9-Serie nun auch in Österreich

OPPO, eine weltweit führende Marke für Smart-Geräte, gab heute offiziell mit der Find X9-Serie seinen Eintritt in den österreichischen Markt bekannt. Nicht nur über Magenta!

Der Hersteller läutete damit ein neues Kapitel in seiner europäischen Geschichte ein. Die Ankündigung erfolgte im Rahmen einer exklusiven Medienrunde in Wien, die von Elvis Zhang, CEO von OPPO Europe, moderiert wurde. Er stellte die Vision der Marke, ihre Innovationsleistungen und ihr langfristiges Engagement in Europa vor. Die Eröffnung in Österreich fällt mit den Vorbereitungen von OPPO für die weltweite Markteinführung der Find X9-Serie zusammen, der neuesten Flaggschiff-Produktreihe, die die mobile Bildgebung und das Premium-Smartphone-Erlebnis neu definieren soll. Seit seiner Gründung im Jahr 2004 hat sich OPPO zum Ziel gesetzt, Technologie durch ein integriertes Ökosystem aus Smartphones, IoT-Geräten und Software nahtlos in den Alltag zu integrieren. Geleitet von der Mission „Technologie für die Menschheit, Freundlichkeit für die Welt” ist OPPO bestrebt, Technologien zu entwickeln, die den Menschen dienen und ihre Erfahrungen bereichern.

In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich OPPO zu einer weltweit führenden Technologiemarke entwickelt, deren proprietäres Betriebssystem ColorOS mittlerweile über 700 Millionen aktive Nutzer:innen pro Monat bedient. In Zusammenarbeit mit Branchenführern wie Google, Microsoft, Qualcomm und Hasselblad treibt OPPO die Weiterentwicklung der mobilen Bildgebung und der KI-Technologien voran. Über die Technologie hinaus erweckt OPPO diesen Geist durch globale Partnerschaften wie mit der UEFA Champions League zum Leben und inspiriert Menschen dazu, mutig zu leben, sich frei auszudrücken und die bedeutungsvollsten Momente des Lebens festzuhalten.

Seit dem Eintritt in den europäischen Markt im Jahr 2018 mit der Einführung des Find X im Louvre in Paris hat sich OPPO zu einer der führenden Smartphone-Marken der Region entwickelt und ist mittlerweile in über 20 europäischen Ländern vertreten. Aufbauend auf diesem Erfolg kündigte OPPO eine 500-prozentige Steigerung der Investitionen in Europa in den nächsten drei Jahren an und bekräftigte damit sein langfristiges Engagement für Produktinnovation, Forschung und Entwicklung sowie Nutzererfahrung.

Der Einstieg von OPPO in den österreichischen Markt stellt einen bedeutenden Schritt nach vorne dar – hin zu einem Ort , an dem die Werte der Marke, Innovation, Design und Premium-Qualität, auf eine Kultur treffen, die Handwerkskunst und Kreativität schätzt. „Österreich markiert einen wichtigen neuen Schritt für OPPO in Europa“, sagte Elvis Zhou, CEO von OPPO Europe. „Dies ist der Beginn eines lokalen Kapitels, das auf langfristigem Vertrauen und Engagement basiert. Wir streben danach, dass OPPO eine Marke wird, die von jungen Menschen in Österreich wirklich geliebt wird – eine Marke, die Kreativität, Optimismus und Selbstentfaltung inspiriert.“

OPPO Find X9-Serie: Mobile Bildgebung neu definiert

Nach dem erfolgreichen Debüt in China wird OPPO die Find X9-Serie am 28. Oktober 2025 in Barcelona weltweit auf den Markt bringen und damit einen neuen Maßstab für mobile Fotografie und die Exzellenz von Flaggschiff-Smartphones setzen. Mit der Find X-Reihe hat OPPO die Grenzen der mobilen Bildgebung kontinuierlich erweitert und branchenführende Hardware mit modernster computergestützter Fotografie kombiniert. Die Find X9-Serie geht noch einen Schritt weiter. Beide Modelle verfügen über das neueste Hasselblad Master Camera System, das von der LUMO Image Engine, der hauseigenen computergestützten Fotografie-Lösung von OPPO, unterstützt wird. Das Find X9 Pro (zur Ankündigung des Vorgängers geht es hier) setzt mit seinem bahnbrechenden 200-MP-Hasselblad-Teleobjektiv noch neue Maßstäbe. Diese Tele-Kamera wurde gemeinsam mit Hasselblad sowohl hinsichtlich der Sensorkalibrierung als auch des optischen Designs entwickelt und erfüllt die hohen Standards von Hasselblad, wodurch sie unvergleichliche Details und Klarheit bei Zoomaufnahmen liefert.

Über die Fotografie hinaus bietet die Find X9-Serie außergewöhnliche Videofunktionen und unterstützt Aufnahmen mit bis zu 4K 120 fps in Dolby Vision für unglaublich flüssige, kinoreife Aufnahmen. In Kombination mit den hochmodernen Teleobjektiven und Optimierungen wie dem Stage-Modus und AI Sound Focus eignet sich die Find X9-Serie perfekt für klare, hochwertige Konzertfotos und -videos, selbst aus der hinteren Reihe. Die Find X9-Serie präsentiert ein Design der neuen Generation, das Eleganz mit ergonomischem Komfort verbindet. Das Find X9 ist in drei Farbvarianten erhältlich: Titanium Grey, Space Black und Velvet Red. Das Find X9 Pro ist in zwei hochwertigen Ausführungen erhältlich: Silk White und Titanium Charcoal. Alle Modelle verfügen über eine raffinierte matte Glasoberfläche und einen matten Aluminiumrahmen, der sowohl die Ästhetik als auch die Griffigkeit verbessert.

Angetrieben wird die Serie vom MediaTek Dimensity 9500-Chipsatz, wodurch die Find X9-Serie zu den ersten gehört, die mit dieser fortschrittlichen 3-nm-Plattform ausgestattet sind. Hinzu kommt die fortschrittliche Silizium-Kohlenstoff-Akkutechnologie der dritten Generation von OPPO mit einer Kapazität von 7025 mAh beim Find X9 und 7500 mAh beim Find X9 Pro, die bei durchschnittlicher Nutzung eine Akkulaufzeit von bis zu zwei Tagen ermöglicht. Die Find X9-Serie verfügt außerdem über das neueste ColorOS 16, das neue Maßstäbe in Sachen ruckelfreie Bedienung, Intelligenz und Konnektivität setzt. Mit der neuen Seamless Animation und Luminous Rendering Engine bietet ColorOS 16 ein flüssiges Erlebnis über die gesamte Nutzeroberfläche hinweg, während OPPO AI das Nutzererlebnis mit nutzerfreundlichen Funktionen wie AI Portrait Glow weiter verbessert. Dank erweiterter Konnektivität können Nutzer nahtlos eine Verbindung zu PCs, Macs und anderem Zubehör herstellen.

OPPO hat sich mit Discovery Channel zusammengetan, um die Kampagne „Every Culture Finds Its Stage” zu starten. Diese ermutigte globale Communities, ihre kulturellen Geschichten mit der Hasselblad-Telefotokamera der Find X9-Serie zu teilen. Im Jahr 2025 setzten OPPO und Discovery diese Reise mit dem zweiten Kapitel von „Culture in a Shot“ fort. Die Kampagne erstreckte sich über 15 Länder und hielt lebendige Feste und Traditionen weltweit auf Bildern fest. Zum Abschluss stellt OPPO nun kulturelle Darbietungen auf der Bühne in den Vordergrund. Mit der Find X9-Serie wird jedes Detail klar und deutlich eingefangen, egal ob nah oder fern. Und jeder ist eingeladen, Details zu vergrößern und die kulturelle Vielfalt zu feiern. Weitere Informationen zu den neuen Geräten werden in Kürze bekanntgegeben.