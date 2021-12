One Piece Red Kinostart am 6.8.2022 in Japan

Nach der Veröffentlichung der 1000. Episode von One Piece wurde der Film One Piece Red angekündigt, der am 6. August 2022 in Japan erscheinen wird. Ob der Film auch hierzulande zeitnah in den Kinos zu sehen wir, ist derzeit noch unklar. Ich hoffe, auf einen Auftritt im Rahmen der Kazé Anime Night 2022.

Der Großmeister selbst kommentiert den Film wiefolgt: “Wir machen einen Film! RED! Ich bin es müde legendäre alte Männer in Filmen zu zeichnen LOL! Lasst mich ein Mädchen zeichnen! ‘Das ist die Figur die wir jetzt erschaffen wollen!’ Das ist wie es angefangen hat. Wussten Sie, dass der große Regisseur Goro Taniguchi, der jetzt etwas komplett anderes macht als ONE PIECE, die erste Person auf der Welt war, die Ruffy zu einer Animefigur machte? Wir haben viele Überraschungen für Sie parat. Der neue Film, RED! Lassen Sie Ihrer Vorstellungskraft bitte freien Lauf während Sie darauf warten!”

One Piece Red spielt auf einem Musik-Festival und erzählt die Geschichte von “Singende Stimme” und “Dem Roten”. Solltet ihr den Teaser-Trailer verpasst haben, findet ihr ihn hier: