One Piece Live-Action Staffel 2 Releasedatum: Am 10.3.2026 geht’s auf zur Grand Line

Liebe Fans der Live-Action-Adaption, ihr könnt aufatmen – Netflix enthüllte mit dem neuen Trailer das One Piece Live Action Serie Staffel 2 Releasedatum. Demnach könnt ihr euch den 10.3.2026 im Kalender markieren. Dann geht es mit One Piece: Into the Grand Line endlich weiter.

Nach dem großen weltweiten Erfolg der ersten Staffel im Jahr 2023 (bei Netflix könnt ihr die erste Staffel sehen) mussten Anhänger:innen zwar etwas Geduld beweisen, doch die Wartezeit hat nun ein Ende. Während wir in der ersten Staffel die Zusammenkunft der ersten Mitglieder von Ruffys Piratenbande miterleben durfte, geht es in der zweiten Staffel mit noch stärkeren Gegnern, neuen Schauplätzen und auch einem neuen Crewmitglied weiter. Dazu gleich mehr.

Was erwartet euch in der One Piece Live-Action Staffel 2?

Der Eintritt in die Grand Line: Wie der Untertitel „Into the Grand Line“ bereits andeutet, werden Ruffy (Iñaki Godoy) und seine Crew in der zweiten Staffel die berüchtigte Grand Line betreten, das gefährlichste Meer der Welt.

Wichtige Arcs: Die Handlung wird voraussichtlich die wichtigen Arcs von Loguetown bis einschließlich der Drum Island Saga abdecken.

Neue Crewmitglieder: Ein Highlight ist der Auftritt eines der beliebtesten Charakter:innen der Vorlage: Tony Tony Chopper, das sprechende Rentier und der Arzt der Strohhut-Bande, wird zur Crew stoßen.

Gefährliche Gegner:innen: Auch neue, mächtige Gegner:innen werden ihren Auftritt haben, darunter Sir Crocodile, der in der weiteren Geschichte eine zentrale Rolle spielen wird.

Der vollständige Hauptcast der ersten Staffel, darunter Iñaki Godoy, Mackenyu, Emily Rudd, Jacob Romero Gibson und Taz Skylar, wird für das neue Abenteuer zurückkehren. Ihr könnt eure Piratenhüte festhalten! Die Strohhutpirat:innen machen sich bereit, erneut die Segel zu setzen. Den First-Look-Trailer könnt ihr euch hier anschauen.