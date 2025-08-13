Netflix’ One Piece Staffel 2 im Video: Into the Grand Line enthüllt

Das erste Video zu Netflix’ One Piece: Into the Grand Line (Staffel 2) ist da. Seht es euch gleich hier an!

Über One Piece

Die Streaming-Plattform veröffentlichte auch einige First-Look-Bilder und gab bekannt, dass die Serie für eine dritte Staffel verlängert wurde. Der ursprüngliche One Piece-Manga erschien 1997 und erzählt die Abenteuer von Monkey D. Luffy, der eine bunte Crew namens Strohhutpiraten anführt. Es gibt den Schwertkämpfer Roronoa Zoro, die Diebin und Navigatorin Nami, den Scharfschützen und zwanghaften Lügner Usopp und einen Koch namens Sanji. Sie sind auf der Suche nach dem legendären One Piece, einem mythischen Schatz, der jeden, der ihn besitzt, zum König der Piraten machen würde. Jeder will der Piratenkönig sein, was eine Vielzahl anderer Piraten mit ihren eigenen Schiffen und Besatzungen mit dem selben Ziel konkurrieren lässt. Eine Anime-TV-Serie, die auf dem Original-Manga basiert, wurde 1999 veröffentlicht und wurde seither ein weltweiter Hit; es war die meistgesehene TV-Show des Jahres 2022.

Also entschied sich Netflix für eine Live-Action-Version, die von der Kritik und der Bevölkerung gelobt wurde, insbesondere für ihre Treue zum Ausgangsmaterial. Iñaki Godoy spielt die Hauptrolle als Monkey D. Luffy, der dank der versehentlichen Einnahme einer Teufelsfrucht gummiähnliche Fähigkeiten hat. Mackenyu spielt Zoro, Emily Rudd spielt Nami, Taz Skylar spielt Sanji und Jacob Romero Gibson spielt Usopp, Sohn eines berüchtigten Piratenvaters namens Yasopp. Der Staffel 2-Teaser für 2026 enthält mehrere neue Gesichter, die Fans der Manga- und Anime-Serie vertraut sein werden. Wir bekommen Einblicke in Smoker, Baroque Works-Agentin Miss Wednesday, Miss All Sunday in ihrem charakteristischen Hut und Brogy, einen der Riesen im Little Garden. Die letzte Szene zeigt die Strohhut-Bande, die den Reverse Mountain hinunterfährt, direkt in Richtung des offenen Mauls des Blauwals Laboon.