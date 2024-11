Olang: Fünf Sterne für den Familienwinter

Mit ausschließlich Sessel- und Gondelbahnen sowie 75 Prozent blauen und roten Abfahrten zählt der Kronplatz zu den beliebtesten Familienskigebieten Südtirols. Sein vielseitiges Angebot abseits der Pisten macht Olang zur Familienhochburg auf der Pustertaler Seite des Kronplatzes.

skiresort.de listet den Kronplatz seit langem als Fünf-Sterne-Skigebiet mit 19 Auszeichnungen. Fünf Sterne gibt es für das Familienangebot, für Bahnen, Pisten und Präparierung aber auch für die Hütten. Auf den beliebten Südtiroler Skiberg führen nur noch Sessel- und Gondelbahnen. Für Kindersicherheit sorgen die kürzesten Gondel­bahnen weltweit. In diesem Winter geht auf der Olanger Seite die neue 8er-Plateaubahn in Betrieb. Mit ihr gelangen Familien noch rascher zum Gipfel – mit beheizten Sitzflächen und Rückenlehnen sowie Abdeckhauben. Selbstständig schließende Sicherheitsbügel und ein höhenverstellbares Förderband am Einstieg erhöhen die Sicherheit für Kinder. Alle Anlagen am Kronplatz werden ausschließlich mit Strom aus erneuerbaren Quellen betrieben.

Kinder haben Spaß im Schnee

Big Player in Südtirols Winterwelt

Mit 32 Bahnen und 120 Pistenkilometern zählt der Kronplatz zu den Big Playern unter den italienischen Skigebieten. 90 Kilometer Abfahrten sind blau oder rot und damit ideal für Familien. Der Großteil der leichten Pisten liegt im baumfreien, sonnigen und übersichtlichen Gelände oberhalb von Olang. Den Dreh im Schnee perfektionieren die Kleinen am Gipfel mit der Ski- und Snowboardschule Kronschool und der Croni World samt Kinderrestaurant und Babybetreuung. Hier und an der Talstation bringt die Kinder außerdem die Cimaschool in Ideallinie, mit eigenem Cimo Park, beheizter Hütte und Cima-Express. Auf eigene Faust und ganz spielerisch geht danach noch mehr in den Funparks, im Kids Safety Park, auf Boardercross Strecken, World Record-, Renn-, Speed und Skimovie-Pisten. Die gefahrenen Meter und Höhenmeter checkt man mithilfe von Skiline nach. Die Skiausrüstung kann einfach im Depot und im Skisalon an der Talstation verstaut werden. Der Tipp für den Familien-Sonnenskilauf sind die Dolomiti Spring Days (16.03.–21.04.25) mit vier Nächten und dem 4-Tage-Skipass zum Preis von drei.

Weiße Naturwunder abseits der Pisten

Auch Tubingreifen, Rodeln, Swiss Bobs, Rutschbrettln und Schlittschuhe bringen Tempo in den Olanger Wintertag. Der Eintritt in das große Sportareal Kids Area Panorama mit Zauberteppichen, Wellenbahn, Abenteuer-Parcours und Eisfläche ist mit dem Südtirol Guest Pass um 50 Prozent reduziert. Das Familienprogramm geht aber auch mitten in der Natur in Verlängerung. Winter-Abenteuer versprechen der sechs Kilometer lange Rodelweg von der Brunstalm bis zur Lipper Säge und Schneeschuhrouten zwischen Bad Bergfall und Berggasthof Trattles oder von der Angereralm zur Lanzwiesenalm. Unten im Tal sind die geräumten Winterwanderwege zum Großteil präpariert und kinderwagentauglich. Kleine Loipenfüchse drehen bei ausreichender Schneelage Runden auf der einfachen Sonnenloipe. Zwei Reiterhöfe bieten Winterausritte und Kutschenfahrten durch das Pustertal an. Abends werden im Dolomites Light Zoo in Olang die Lichter entzündet und jede Woche starten Familien zu einer Fackelwanderung durch Olangs schneebedeckte Winterwelt.

Aktuelle Angebote:

16.03.–21.04.25: Dolomiti Spring Days

4 Nächte Unterkunft zum Preis von 3 in teilnehmenden Betrieben / 4 Tage Skipass zum Preis von 3

8 Nächte Unterkunft zum Preis von 6 in teilnehmenden Betrieben / 8 Tage Skipass zum Preis von 6

12 Nächte Unterkunft zum Preis von 9 in teilnehmenden Betrieben / 12 Tage Skipass zum Preis von 9