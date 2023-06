Offizielles zu Disney Dreamlight Valley: Das sind die nächsten Updates im Sommer 2023

Das Disney Dreamlight Valley-Team hat gerade eine neue Roadmap veröffentlicht, die die kommenden Inhalte zeigt.

Das Team ist begeistert, dieses Live-Service-Spiel weiter aufzubauen und sich noch innerhalb des Early Access-Zustands weiter zu verbessern. Einige Roadmap-Highlights sind: Das Update “The Remembering” geht im Juni auf allen Plattformen live, zusammen mit dem neuen Wonder of Pixar-Sternenpfad, der neben der Disney 100th Anniversary Celebration besteht. Update #6 fällt in diesem Sommer mit einem jetzt bestätigten Charakter, über den die Community heftig theoretisiert hat, nämlich Vanellope von Schweetz. Wir hatten also mit der guten Fee Recht – und auch mit Vanellope!

Update #7 in diesem Herbst bringt die lang erwartete Disney-Prinzessin Belle neben einem neuen Reich! Und der saisonaler Sternenpfad wird einige viel nachgefragte saisonale Schrecken ins Tal bringen. In diesem Jahr wird noch mehr kommen, da ein neues Kapitel im Tal beginnt. Das Team hat auf einige große neue Feature-Zusätze hingewiesen, die für dieses Jahr noch am Horizont sind, darunter Multiplayer, ein neues königliches Tool und mehr – wir können es kaum mehr erwarten. Wie steht es da bei euch?