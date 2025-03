Noch mehr Frühlingsdeals: 3i ist auch dabei, mit über 30 Prozent Rabatt!

Mittels LiDAR-Technologie, dualem 3D-Strukturlicht und einer KI-Kamera kartiert der P10 Ultra das Zuhause in 3D, erkennt Objekte sogar im Dunkeln und passt sich intelligent an Reinigungsanforderungen an. Über 100 Objekttypen werden erkannt, so weicht der P10 Ultra Hindernissen wie Hausschuhen, Kabeln und Socken selbstständig aus und optimiert automatisch die Reinigungsmethode je nach Verschmutzungsart zum Beispiel durch Verschütten oder von Haustieren verursachte Verunreinigungen. Darüber hinaus können Nutzer die Reinigung über die 3i-App weiter personalisieren. Der P10 Ultra kommt am 1. April in Deutschland auf den Markt und wird bei Amazon DE zum Einführungspreis von 799,- Euro (UVP 999,- Euro) erhältlich sein. Auch S10 Ultra mit Frühlingsputz-Rabatt Auch auf sein Flaggschiff-Modell, den S10 Ultra, den weltweit ersten WaterRecycle Bodenwisch-Saugroboter, gewährt 3i im Frühjahr einen satten Rabatt: Der S10 Ultra garantiert ein noch bequemeres, freihändiges Reinigungserlebnis, da seine WaterRecycle-Station Abwasser destilliert und wiederverwendet oder sogar Frischwasser aus der Luft gewinnt. Dadurch werden das manuelle Ausleeren des schmutzigen Wassers und das Nachfüllen des Frischwassertanks hinfällig.Im Gegensatz zu herkömmlichen Setups ist aber keine Installation nötig, die Station kann stattdessen flexibel platziert und bewegt werden. Der S10 verfügt ebenfalls über einen ausfahrbaren Rollen-Mopp, der besonders effektiv bei hartnäckigen nassen Verschmutzungen (Ketchup auf Holzböden) ist und sich außerdem selbst reinigt. Während des Frühjahrs-Sale (25.03 – 31.03) ist der 3i S10 Ultra auf Amazon mit einem Rabatt von 400,- Euro für nur 1299,- Euro (UVP 1699,- Euro) erhältlich.