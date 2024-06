NIVEA Regenbogendose und Labello Pride Kiss Edition kehren zur Pride-Saison zurück

rainbow reloaded & kiss whoever you want: Auch dieses Jahr in limitierter Auflage zur Pride-Saison zurück: die beliebte NIVEA Creme #beyou Regenbogendose sowie die Labello #beyou Pride Kiss Edition. Der Launch der Sondereditionen soll ein Zeichen für mehr Respekt und Akzeptanz setzen. Für eine Welt, die offen für alle und jede:n ist, in der berührt statt beschimpft wird und Brücken statt Mauern gebaut werden. Denn die Marke NIVEA steht für Vielfalt, Akzeptanz und Individualität – und sendet mit ihren Produkten eine klare Botschaft nach außen: Jede:r hat das Recht, sich in ihrer/seiner Haut wohlzufühlen.

NIVEA als stolze Partner*in von Vienna Pride 2024