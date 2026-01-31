Nioh 3: Demo ist da, Fortschritt wird in Vollversion übertragen

Nioh 3 ist eines der am meisten erwarteten Spiele des Jahres 2026 und gehört zu den größten Veröffentlichungen im Februar.

Über Nioh 3

Wir sind zwar ein paar Tage vom Beginn dieses Monats entfernt, aber wir müssen nicht bis dahin warten, um die nächste große Veröffentlichung von Team Ninja tatsächlich zu spielen. Die zuvor angekündigte Demo ist da und ist eine, die jeder Fan von Actionspielen sehen sollte, besonders wenn ihr die PlayStation-exklusive Beta im letzten Jahr verpasst habt. Im Gegensatz zu früheren Tests ist die Nioh 3-Demo auf PC und PS5 verfügbar, genau wie das Hauptspiel. Das ist ziemlich neu für die Serie, die in der Regel zuerst auf PlayStation gestartet wurde, bevor sie Monate später auf den PC kam. Die Nioh 3-Demo enthält einen anständigen Teil des Inhalts von Anfang an. Es reicht aus, um die Kern-Dualitätsmechanik zu zeigen, mit der wir beliebig zwischen den Samurai- und Ninja-Stilen wechseln können. Die Demo enthält auch eine Vorschau des offenen Feld-Level-Designs des Spiels, das es irgendwo zwischen der vollständigen offenen Welt und dem lineareren Level-Design vergangener Nioh-Spiele hindersetzt.

Das Feedback aus der vorherigen Beta wurde in die Demo (und die vollständige Veröffentlichung) integriert, so dass wir möglicherweise einige bekannte Gesichter sowie Bereiche sehen, die Sie zuvor besucht haben – vorausgesetzt, wir haben diese gespielt. Ein weiterer wichtiger Grund, warum wir uns die Nioh 3-Demo zu Gemüte führen sollten, ist, dass der Fortschritt in ihr auf die Vollversion übertragen wird. Dazu gehört auch die Charaktererstellung, was bedeutet, dass wir den ganzen Tag damit verbringen können, den eigenen Charakter zu perfektionieren, ohne sich Sorgen machen zu müssen, das eigentliche Spiel zu verpassen. Die Demo unterstützt sogar Online-Multiplayer für bis zu drei Spieler, falls wir das probieren wollen. Wenn wir den verfügbaren Inhalt vor dem 15. Februar durchspielen, erhalten wir zudem einen Bonus im Spiel in der Vollversion, einen Zwillingsschlangenhelm. Die Komplettversion von Nioh 3 erscheint am 6. Februar für PC und PS5.