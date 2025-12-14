Nioh 3 bekommt im Januar 2026 eine Demo

Koei Tecmo und Team NINJA werden am 29. Januar 2026 eine Demo für die Fortsetzung des Dark Samurai-Action-RPGs Nioh 3 veröffentlichen.

Über Nioh 3

Bevor sie die Zeit überschreiten, um Japan zu retten, können die Fans ihre Klingen in der neuen Demo im Solo- oder Online-Multiplayer für bis zu drei Spieler schärfen. Nach Abschluss der Demo könnenwir die Speicherdaten in das letzte Spiel übertragen und ihre Reise zum Shogun fortsetzen. Weitere Details zur neuen Demo werden zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht. Darüber hinaus wurden neue exklusive Boni für jene enthüllt, die den Frühkaufbonus erhalten. Diese Spieler erhalten Bonus-Rüstungssets, die von den Protagonisten der vorherigen Titel inspiriert sind, die „Youngblood Armor (Samurai)“, die von William in Nioh getragen wird, und die „Lone Wolf’s Armor (Ninja)“, die von Hiddy in Nioh 2 getragen wird. Diese Gegenstände werden durch das Einlösen des Frühkaufbonus „Hellfrost-Rüstungsset“ im Spiel erhalten.

Schließlich gibt es einen Sonderrabatt auf die Steam-Version von Nioh: Complete Edition, mit dem die Spieler den ersten Titel in diesem hochgelobten Franchise mit 90 % Rabatt erleben können. Nioh 3 kann jetzt physisch und digital vorbestellt werden. Spieler können die Digital Deluxe Edition digital vorbestellen oder den Season Pass separat kaufen. Darüber hinaus kann auch eine SteelBook-Edition vorbestellt werden und enthält das Basisspiel und zwei exklusive herunterladbare Bonusinhalte. Alle Versionen des Spiels werden mit einem Early-Kauf-Bonus geliefert, der im PlayStation Store und Steam eingelöst werden kann und nach der Veröffentlichung des Spiels für eine begrenzte Zeit verfügbar ist. Nioh 3 erscheint am 6. Februar 2026 für PlayStation 5 und PC über Steam.