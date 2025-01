Nintendos neue Hardware angekündigt – kommt im Oktober 2025 in den Handel!

Nintendo kündigte am Donnerstag eine Konsole an, aber nicht die, die alle erwartet haben: Lego und Nintendo veröffentlichen … den Game Boy!

Mehr zum Lego Game Boy

Richtig gelesen: Die Giganten schließen sich erneut zusammen, diesmal um die klassische Game Boy-Konsole in Lego-Form neu zu erstellen. Das Kit wird voraussichtlich im Oktober 2025 veröffentlicht. Nintendo hat am Donnerstag einen 15-Sekunden-Teaser-Clip in den sozialen Medien gepostet, der Nahaufnahmen verschiedener Lego-Teile enthält, darunter die ikonischen lila Controller-Tasten des Game Boy und ein Lego-Stein-D-Pad. Game Boy-Musik begleitet den Clip – also vom Vibe her passt alles. Natürlich sind der Kommentarbereich und die Antworten auf sozialen Medien sowohl eine Mischung aus Aufregung als auch Verwirrung, dass Nintendo eine Lego-Konsole ankündigen würde, gerade wenn der Hype um seine Konsole der nächsten Generation, wahrscheinlich Switch 2 genannt, am höchsten ist.

Vor allem die letzten Wochen waren voller Lecks, einschließlich voller 3D-Modelle der Konsole. Nintendo hat bestätigt, dass es eine weitere Konsole herstellen wird, die dieses Jahr erwartet wird, aber es hat sehr wenig mehr über das, was kommen wird, gesagt. Das Nintendo Game Boy Lego-Kit ist Teil von Legos größerem Angebot an Nintendo-Themen-Kits, das ein Remake des Nintendo Entertainment System und einen Retro-Fernseher, einen 300-Dollar-Lego Great Deku-Baum und eine Vielzahl von Mario-Kits umfasst. Wie viel wird das Lego Game Boy Kit kosten? Der kurze Video-Teaser sagt nichts dazu. Da das Kit fast zehn Monate vor dem angegebenen Veröffentlichungsdatum angekündigt wurde, kann es eine Weile dauern, bis es mehr Informationen gibt. Ein Meisterkurs im Trollen – oder doch unschuldiges Marketing?