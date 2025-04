Nintendo Switch: Vier neue amiibo zu The Legend of Zelda angekündigt!

Mit der bevorstehenden Veröffentlichung der Switch 2 gibt Nintendo Zelda-Fans mehr Gründe, Geld auszugeben. Neu am Start: Vier amiibo!

Über die Legend of Zelda-amiibo

Ja, es gibt nicht nur Switch 2-Editionen von Breath of the Wild und Tears of the Kingdom (mit vielversprechenden Leistungsverbesserungen und faszinierenden Zelda Notes-Funktionen), sondern auch neue Legend of Zelda-amiibo. Vier Figuren, die auf Riju, Tulin, Yunobo und Sidon basieren, werden am 5. Juni, am selben Tag wie die Switch 2, sein Zubehör und einige Spiele, in die Regale kommen. Ein Zelda-amiibo wird jeweils 29,99 Euro kosten – eine Preiserhöhung im Vergleich zu zuvor veröffentlichten amiibo mit einem ähnlichen Grad an Designkomplexität, die wir in der Regel zwischen 15,99 Euro und 19,99 Euro im Einzelhandel gesehen haben.

Außerdem – betrifft uns gottlob nicht – gab Nintendo am 18. April bekannt, dass es die Preise für Switch 2-Zubehör in den USA als Reaktion auf die kürzlich angekündigten Tarife erhöht. Zusätzlich zu diesen Legend of Zelda-amiibo können wir die neuen Street Fighter 6-amiibo vorbestellen, die ebenfalls am 5. Juni erscheinen. Bisher wurden die Figuren für Kimberly, Jamie und Luke bestätigt, und sie werden wohl an die 39,99 Euro kosten. Unpackbar. Jedenfalls gibt es weltweit eine hohe Nachfrage an der Nintendo Switch 2-Konsole, und wir können gespannt sein, wie es hierzulande aussehen wird. Habt ihr schon eine vorbestellt?