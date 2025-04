The Legend of Zelda: Breath of the Wild und Tears of the Kingdom (Switch 2) bekommen Reparatur-Feature

Breath of the Wild und Tears of the Kingdom auf Nintendo Switch 2 werden über die Zelda Notes-App eine der spaltendsten Funktionen der beiden Games entschärfen.

Reparieren in den Zelda-Spielen

Im Rahmen seiner großen Switch 2-Enthüllung Anfang dieses Monats kündigte Nintendo an, dass Tears of the Kingdom und Breath of the Wild beide Switch 2-Editionen sowie eine neue App, Zelda Notes, erhalten werden, die Teil der Nintendo App sein wird. Diese App ermöglicht es uns, auf einer interaktiven Spielkarte zu navigieren und Notizen zu hinterlassen, Kreationen in TOTK zu teilen, Erfolge freizuschalten und mehr. Die Zelda Notes-App ermöglicht es zudem, einen zufälligen „täglichen Bonus“ zu erhalten, der gespeichert und im Spiel verwendet werden kann. Dazu gehören generische Artikel wie Mahlzeiten und Gesundheitsschub, aber eine der Belohnungen heißt auch „Ausrüstungsreparaturen“. Das Kaputtwerden von Gegenständen ist eines der spaltendsten Merkmale in den beiden Zelda-Spielen, wobei alle bis auf wenige Waffen kaputt werden, je mehr sie verwendet werden, was Link dazu zwingt, ständig nach verschiedenen Optionen zu suchen.

Da das Kaputtwerden von Gegenständen ein Kernmerkmal von Breath of the Wild und Tears of the Kingdom ist, hat die Einführung von Reparaturen das Potenzial, die Spielbalance erheblich zu verändern. Es ist jedoch erwähnenswert, dass der Reparaturbonus nach dem Zufallsprinzip auftaucht und nur einmal alle 24 Stunden gewonnen werden kann. Die Switch 2 Edition-Upgrades für Breath of the Wild und Tears of the Kingdom sind für Nintendo Switch Online + Expansion Pack-Mitglieder als Teil ihres Abonnements enthalten oder können separat für diejenigen erworben werden, die sich nicht in dieser Abonnementstufe beführen. Zu den Upgrades beider Spiele gehören eine verbesserte Auflösung und Bildraten, HDR-Unterstützung sowie die neue Zelda Notes-Funktion, mit wir über das eigene Mobilgerät auf eine Spielkarte, Erfolge und andere Funktionen zugreifen können. Zelda: Breath of the Wild und Tears of the Kingdom werden am 5. Juni zusammen mit Nintendo Switch 2 veröffentlicht.