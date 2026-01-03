Nintendo Switch 2 bekommt wohl auch eine Splatoon 3-Version

Nach einer Pikmin 3 Deluxe-Bewertung hat Pan European Game Information auch eine Switch 2-Version von Splatoon 3 bewertet.

Splatoon 3 auf Switch 2

Splatoon 3 wurde erstmals am 9. September 2022 für Switch veröffentlicht. Zu unserem Test geht es hier! Nintendo hat noch keine Pläne zur Veröffentlichung einer Switch 2-Version des Spiels angekündigt. Das Spiel hat seit seiner Einführung konsequente Updates erhalten, zuletzt am 3. September 2025. Ein Update zur Optimierung der Grafik und der Bildrate für Switch 2 wurde im regulären Nintendo Switch-Grundspiel am 12. Juni 2025 veröffentlicht.