Nintendo hat den ersten Trailer zu The Super Mario Bros Movie veröffentlicht

The Super Mario Bros wird am 7. April 2023 in Nordamerika veröffentlicht. Der Film erhielt seinen ersten Trailer während einer Nintendo Direct!

Während der Präsentation erklärte Chris Meledandri, CEO von Illumination, dass der Film seit sieben Jahren in Arbeit ist und kurz vor der Fertigstellung steht. “Nächste Woche schließen wir die Animation ab, [und] wir sind knietief in Beleuchtung und Compositing”, erklärte er. “Komponist Brian Tyler hat Hand in Hand mit Super Mario Bros Game Composer Koji Kondo gearbeitet, um klassische Themen aus dem Spiel in die Filmmusik zu integrieren.“ Vor dem aktuellen Trailer war nichts öffentlich über den Film gezeigt worden, außer der ursprünglichen Casting-Ankündigung, die Pratt als Mario vorgestellt hatte und dass der Film 2023 kommt. Neben Pratt wurde Anya Taylor-Joy (Queen’s Gambit) als Prinzessin Peach, Charlie Day (Horrible Bosses) als Luigi und Jack Black als Bowser besetzt. Seth Rogen wird auch Donkey Kong im Film spielen.

Während einige den Film dafür kritisiert hatten, dass Pratt als Klempner gecastet wurde, hat ihn der Koproduzent des Films öffentlich verteidigt. Nachdem er letztes Jahr von einem Toofab-Reporter am Flughafen LAX angesprochen wurde, wurde Illumination-Mitbegründer und CEO Chris Meledandri gefragt, wie Chris Pratt Marios Stimme werden konnte. “Alles, was ich Ihnen sagen kann, ist: Die Stimme, die er Mario verleiht, ist phänomenal“, antwortete Meledandri. “Ich kann es kaum erwarten, dass die Leute es hören”. Meledandri wurde dann gefragt, warum ein Italiener nicht für die Rolle besetzt wurde (trotz der Tatsache, dass Marios üblicher Synchronsprecher Charles Martinet selbst kein Italiener ist), worauf er antwortete: “Nun, als italienisch-Amerikaner verstehe ich die Kommentare. Charlie Day, der eigentlich Luigi spielt, stammt aus einem italienischen Erbe. Das sollte reichen.“