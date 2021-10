Neues JRPG Star Ocean 6 The Divine Force kommt 2022

Bei Star Ocean 6 The Divine Force handelt es sich um ein Fantasy-JRPG mit SciFi-Setting. Wie schon in Star Ocean: The Second Story ( zu unserem Test ) ist es möglich, zwischen zwei Hauptfiguren zu wählen, in diesem Fall Raymond und Laeticia statt Claude und Rena. Allerdings ist die Prämisse ähnlich: Raymond entstammt einer fortgeschrittenen Zivilisation und ist der Captain des Weltraumhandelsschiffs Ydas. Laeticia ist dagegen die Ritterprinzessin eines Königsreichs auf einem unterentwickelten Planeten. Als sie aufeinandertreffen, ändert sich das Schicksal der Galaxis für immer. Hier eine kleine Bildergalerie:

Auf Sonys State of Play-Konferenz wurde Star Ocean 6 The Divine Force angekündigt. Einen Trailer gibt es gleich hier zu sehen!

Das Besondere an Star Ocean-Spielen ist, dass sich abhängig von euren Entscheidungen sowohl der Verlauf der Story als auch die Auswahl an Verbündeten ändern kann. Das soll den Wiederspielwert fördern, da sich so unterschiedliche Story-Wendungen ergeben. Der Look des Games erinnert dabei eher an Integrity and Faithlessness (zu unserem Test) – dementsprechend ist auch die Seite des Spiels auf dem PlayStation Blog aufgebaut. Ihr sollt sogar herumfliegen können, und die größte Welt der Star Ocean-Serie frei erkunden können. Das wiederum klingt stark nach einem Xenoblade Chronicles-Teil, aber jetzt gilt es erst einmal auf mehr Häppchen bis zum Release im Jahre 2022 zu warten. Die ersten bewegten Bilder zu Star Ocean 6 bekommen wir durch den Reveal-Trailer serviert – viel Spaß damit!