Neuer Trailer zu Digimon Story: Time Stranger – „Wherever you are“

Bandai Namco und Media.Vision haben einen neuen Trailer zu Digimon Story: Time Stranger mit dem Titelsong „Wherever you are“ veröffentlicht.

Über Digimon Story: Time Strangers Musik

Das Lied wird von reche veröffentlicht und gleichzeitig haben die Unternehmen den herunterladbaren Inhalt „Digimon Anime Song Pack“ angekündigt, der nach dem Start des Spiels verfügbar sein wird. Übrigens, das „Digimon Anime Song Pack“ enthält die folgenden 16 Songs aus der Digimon Anime-Serie:

Digimon Story: Time Stranger erscheint am 3. Oktober für PlayStation 5, Xbox Series und PC über Steam. Eine Demo ist jetzt verfügbar. Seht euch andere Videos sowie den aktuellen Trailer gleich hier an: