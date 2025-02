Digimon Story: Time Stranger angekündigt: Kommt 2025, bietet Fan-Service

Digimon Story: Time Stranger wurde auf der PlayStation State of Play angekündigt und wird 2025 veröffentlicht. Es gibt auch einen schönen Trailer!

Über Digimon Story: Time Stranger

„Digimon Story Time Stranger ist ein JRPG, in dem die Spieler zwischen der menschlichen Welt und den fantastischen Reichen der digitalen Welt reisen – zwei Welten, die auf mysteriöse Weise miteinander verbunden sind. In dieser epischen Geschichte sammle und trainiere Digimon, um den Zusammenbruch der Welt zu stoppen und das Schicksal selbst zu ändern“, heißt es im PlayStation-Blog. „Für Fans früherer Digimon Story-Spiele bietet dieser Beitrag eine digitale Welt, die in früheren Titeln noch nie zu sehen war, ein verbessertes Kampfsystem und von Fans beliebte Charaktere wie Agumon und Omnimon sowie andere Digimon in brandneuen Rollen.“

„Für Fans von JRPGs bietet das Spiel eine immersive Geschichte, die von einzigartigen Menschen und Digimon-Charakteren angetrieben wird, sowie ein tiefes, strategisches Wachstumssystem für das Digimon, das Sie sammeln. Spieler, die ihre Partys und Charakterstatistiken optimieren möchten, werden viele Party-Combos zum Experimentieren haben!“ Ob das Spiel selbst auch etwas taugt? Bislang waren die Spiele in diesem Franchise für mich persönlich immer der Kategorie „meh“ zuzuordnen, da es entweder an der Grafik, der Story, dem Gameplay oder an allen vier etwas mangelte. Warten wir’s ab – hier ist mal das Video zu Digimon Story: Time Stranger für euch!