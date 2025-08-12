Neues Video zu Digimon Story: Time Stranger veröffentlicht

Publisher Bandai Namco und Entwickler Media.Vision haben einen neuen Trailer zu Digimon Story: Time Stranger veröffentlicht.

Über Digimon Story: Time Stranger

Dieser Trailer zeigt uns, wie man die Monster auch reiten kann – Stichwort DigiRide! Ein wenig müssen wir uns noch gedulden, denn der Release ist erst für den Herbst geplant. Bandai Namco hat offiziell bekannt gegeben, dass Digimon Story: Time Stranger am 3. Oktober 2025 für PC, PS5 und Xbox Series-Konsolen erscheint. Entwickelt von Media Vision, den Machern von Digimon Story: Cyber Sleuth, entführt das Rollenspiel uns in ein episches Zeitreise-Abenteuer durch digitale und reale Welten, in dem mehr als 450 Digimon gesammelt, trainiert und in strategischen, rundenbasierten Kämpfen eingesetzt werden können. Neben einem erweiterten Attribut- und Element-System gibt es nun auch nicht-lineare Digivolutionen, deren Entwicklungspfade von den Entscheidungen und Erfolgen des Spielers abhängen. Neu sind Persönlichkeiten der Digimon, die Wachstum, Fähigkeiten und ihre Entwicklung beeinflussen.

Zudem sorgen sogenannte Agent Skills für individuelle Teamboni, während Cross Arts besonders mächtige Kombinationsangriffe zwischen Digivice und Digimon ermöglichen. Zum Release werden verschiedene Editionen angeboten: die Standard Edition mit dem Basisspiel, besonderen Kostümen, einem Abenteuer-Item-Set sowie den Digimon Agumon (Black) und Gabumon (Black); die Digital Deluxe Edition mit zusätzlichen Cyber Sleuth-Kostümen und einem Season Pass; die Ultimate Edition mit weiteren Kostümpaketen, Sidequests und Extras; und die Collector’s Edition, die neben allen Inhalten der Ultimate Edition auch ein Artbook, eine Karten-Erweiterung sowie eine exklusive Jupitermon: Wrath Mode-Statue enthält, die nur im Bandai Namco Store erhältlich ist. Vorbesteller dürfen sich zudem über spezielle Digimon, zusätzliche Kostüme und Items freuen. Hier der Trailer für euch!