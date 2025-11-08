Schwedisches Abenteuer Hela: Vom Team hinter Unravel

Hela, entwickelt von Windup Games, verspricht ein besonderes Erlebnis zu werden, das uns auf eine Reise durch die nordische Natur Schwedens mitnimmt.

Mehr über Hela

Das Third-Person-Open-World-Abenteuer lässt uns in die Perspektive einer mutigen, agilen Maus schlüpfen, die als Vertraute einer kranken Hexe magische Landschaften erkundet und Rätsel löst. Die Entwickler möchten mit Hela vor allem das Gefühl hervorrufen, wieder wie ein Kind durch die Natur zu streifen – frei, neugierig und voller Abenteuerlust. Die inspirierende Umgebung basiert auf der realen Natur Nordschwedens und wurde vom Team aus Umeå detailreich und authentisch umgesetzt, um eine ruhige und heilende Spielatmosphäre zu schaffen. Im Mittelpunkt steht eine freundliche Hexe, die krank geworden ist, und die Aufgabe der Spieler, in der Rolle der Mäuse Heilmittel zu suchen, Tränke zu brauen und gleichzeitig den Dorfbewohnern zu helfen, das Gleichgewicht der Welt zu bewahren. Dabei kombiniert das Game Elemente wie Erkundung, Nahrungssuche, Puzzle-Lösen, Action und Crafting zu einem harmonischen und entspannten Spielerlebnis.

Wesentliche Besonderheiten des Spiels sind unter anderem die flexible Spielweise, die es uns erlaubt, die Welt im eigenen Tempo zu entdecken, sowie die Möglichkeit, es sowohl alleine als auch im Koop-Modus mit bis zu vier Spielern zu erleben. Die Interaktionen mit der Umgebung basieren auf realistischen Physik-Mechaniken, die ein immersives Erlebnis bieten. Hela wurde auf der gamescom 2025 mit den Auszeichnungen „Most Entertaining“ und „Most Wholesome“ bedacht, was die Qualität und den Charme des Spiels unterstreicht. Die Veröffentlichung ist für 2026 auf PC, PS5, Xbox Series und auch Nintendo Switch 2 geplant – verständlich, wenn man bedenkt, dass die Nintendo-Konsole auch Maus-Support bietet. Ich persönlich bin schon gespannt wie ein Flitzebogen, wie sich Hela dann tatsächlich spielen wird, aber bis dato haben wir neben unserer News nur den Ankündigungs-Trailer des Teams hinter Unravel gesehen. Hier ist er noch einmal für euch: