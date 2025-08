Hela angekündigt: Magische Abenteuer und Koop-Spaß im Norden Skandinaviens

Gute Nachrichten für Fans zauberhafter Erkundungsspiele und Koop-Abenteuer: Hela erscheint 2026.

Über Hela

Der Titel kommt für PC, PS5, Xbox und Nintendo Switch 2. Das von Windup Games entwickelte und von Kinda Brave veröffentlichte Abenteuer lädt euch ein, als mutige kleine Maus – eine vertraute Begleiterin einer Hexe – in eine offene, liebevoll gestaltete Welt voller Magie und Gemeinschaft einzutauchen. Dabei dürft ihr allein oder im Mehrspielermodus spielen, entweder im lokalen Splitscreen oder bis zu viert online. So könnt ihr gemeinsam Rätsel lösen, Zutaten sammeln, die Welt erforschen und Abenteuer bestreiten. Und davon gibt es mehr als genug, denn Hela bietet uns eine große, offene Welt. Sie ist wie Unravel und Unravel 2 von der Schönheit Skandinaviens inspiriert, zu sehen gibt es vieles von magischen Wäldern über rauschende Gebirgszüge bis hin zu idyllischen Seen.

Die magische Rucksack-Mechanik sorgt dabei für Furore: Nutzt euren vielseitigen Rucksack, um Ressourcen zu sammeln, zu gleiten und Rätsel zu lösen. Dynamische Umgebungen sind ebenso mit von der Partie, die Spielwelt verändert sich stetig, und ihr müsst Witterung sowie Umwelt meistern. All dies, um der kranken Hexe zu helfen, zahlreiche Aufgaben (Umgebungs- und Physikrätsel) zu lösen und die Macht der Freundschaft zu entdecken. Dabei entdeckt ihr versteckte Geschichtenfragmente und beeinflusst durch gute Taten die Welt um euch herum. Ob allein oder gemeinsam, es scheint, als würde Hela ein entspanntes und bezauberndes Abenteuer werden. Noch mehr Infos, Screenshots und Trailer findet ihr auf der offiziellen Website! Hier ein Trailer für euch: