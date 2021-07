The Walking Dead Staffel 11 startet am 23.8.2021 auf Disney+

Gute Nachrichten für die Fans von Rick, Daryl und Co. – Disney gab nun offiziell bekannt, dass The Walking Dead Staffel 11 am 23.8.2021 auf Disney+ starten wird. Ab Montag, den 23. August um 9.00 Uhr – mit wöchentlich einer neuen Folge – im Streaming nur auf Disney+ unter Star in Österreich starten wird.

Alle vorangegangen 10 Staffeln mit 153 Episoden stehen bereits auf Disney+ zum Streamen bereit. Staffel 11 wird in drei Teilen mit je 8 Episoden ausgestrahlt, wobei 11B und 11C im Jahr 2022 erscheinen werden. Zu den neuen Serienmitgliedern der Staffel 11 gehören u.a. Margot Bingham, Michael James Shaw, Laila Robins und Josh Hamilton.