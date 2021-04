Neuer The Seven Deadly Sins Cursed by Light Trailer macht Lust auf mehr

Gute Nachrichten für die Fans von Meliodas & Co. – Mit dem brandneuen The Seven Deadly Sins Cursed by Light Trailer erhalten wir neue Einblicke in das Filmabenteuer. Aber Achtung! Der Trailer enthält Spoiler, die für manche vielleicht noch nicht bekannt sind. Insofern – falls ihr die komplette Geschichte von The Seven Deadly Sins noch nicht kennt, sollte vielleicht noch etwas mit dem Anschauen warten, um nicht wichtige Entwicklungen vorab zu sehen.

Background

Zur Trauer der vielen Fans weltweit ging The Seven Deadly Sins ging der Manga nach 41 Bänden zu Ende. Doch seit wenigen Wochen geht es mit der Sequel-Reihe Four Knights of the Apocalypse weiter. Apropos weiter. Weiter geht es auch am Animesektor und zwar mit dem Sequel-Film Cursed by Light, der laut letzten Informationen am 2.7.2021 in Japan an den Start geht. Über die Handlung ist noch nichts bekannt: weder der erste Teaser-Trailer noch der neue Trailer verraten viel über die Story. Dennoch eine schöne Nachricht, dass es bereits im Sommer neues Futter für die Fans gibt. Ob Netflix auch die Streamingrechte zum Film sichert, ist derzeit noch unklar. Doch gehe ich sehr stark davon aus. Immerhin hält Netflix die Rechte für die komplette Serie als auch den bereits veröffentlichten Film Prisoners of the Sky.