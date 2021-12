Neuer Kinostart: Hope läuft ab 6.1.2022 in den österreichischen Kinos

Nach der Covid-19-bedingten Verschiebung bringt der PANDA Lichtspiele Filmverleih Maria Sødahls Hope am 6. Jänner 2022 in die österreichischen Kinos.

Worum geht’s?

Anja (Andrea Bræin Hovig ) lebt mit Thomas (Stellan Skarsgard) in einer großen Patchwork-Familie aus leiblichen und adoptierten Kindern. Seit einigen Zeiten haben sich die Beiden jedoch auseinander gelebt und verwirklichen ihre Kreativität in einer Art Parallelwelt. Als Anja mit einer Krebsdiagnose im Endstadium konfrontiert wird, bricht ihr modernes Leben in sich zusammen. Allein mit ihrer Trauer und Ängsten erkennt Anja, dass sie die Unterstützung von Thomas braucht, obwohl sie ihre Liebe schon lange vernachlässigt haben …