Neuer John Wick Kapitel 4 Trailer mach Lust auf den Kinostart in rund einem Monat

In rund einem Monat kehrt Keanu Reeves in John Wick Kapitel 4 in Bestform zurück auf die Kinoleinwand, doch bevor es soweit ist, müssen wir uns vorerst noch “nur” mit einem neuen John Wick Kapitel 4 Trailer begnügen. Knallharte Action, bildgewaltiges Kino und ein Mann, der einen Ausweg sucht – der neue Trailer leitet den Countdown zu dem Kinoereignis des Frühjahrs ein und zeigt den legendären Antihelden von einer neuen Seite.