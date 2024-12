Neue Star Wars Veröffentlichungen von Hasbro Pulse angekündigt

Hasbro Pulse präsentiert zwei aufregende Erweiterungen der Black Series und der Vintage Collection, die ikonische Star Wars Momente mit unvergleichlichem Detailreichtum zum Leben erwecken.

Das Star Wars The Vintage Collection Anakin Skywalker 3er-Pack feiert die Saga eines der komplexesten Charaktere von Star Wars. Diese 3,75-Zoll-Figuren zeigen Anakins transformative Reise: vom edlen Jedi-Helden der Klonkriege zum bedrohlichen Sith-Lord Darth Vader und schließlich seine erlösende letzte Tat. Dieses sorgfältig gefertigte Set mit erstklassigen Details und einer Verpackung, die von der Originalreihe inspiriert ist, ist ein Muss für Sammler, die jede Wendung im Skywalker-Vermächtnis zu schätzen wissen.

Das Star Wars The Black Series Phase I Clone Trooper & Super Battle Droid 2-Pack nimmt an der Schlacht teil. Dieses atemberaubende Set ist eine Hommage an den epischen Konflikt aus Episode II: Angriff der Klone, mit den unverwüstlichen Klonkriegern der Republik und den furchterregenden Super-Kampfdroiden der Handelsföderation. Die im 6-Zoll-Maßstab entworfenen Figuren zeichnen sich durch exquisite Genauigkeit aus und ermöglichen es den Fans, die entscheidenden Szenen mit lebensechtem Realismus und guten Posen nachzustellen.

Beide Sets verkörpern den Geist der Star Wars-Geschichte und ermöglichen es den Fans, die Geschichte der Galaxis in ihren Händen zu halten. Verpassen Sie nicht die Chance, Ihre Sammlung mit diesen legendären Ergänzungen zu erweitern.