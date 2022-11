Neue NERF Elite 2.0, Ultra und DinoSquad Blaster ab sofort erhältlich

NERF bringt mit Elite 2.0, Ultra und DinoSquad gleich drei neue Blaster auf den Markt, die nicht nur jede Menge Spaß mit sich bringen, sondern heben die Battle-Action auf ein neues Level.

NERF Elite 2.0 Motoblitz

Mit dem Motoblitz wartet doppelte Action, da hier zwei Abfeuermodi in einem Blaster vereint sind. Im druckluftbetriebenen Airblitz-Modus werden gleich 6 Darts auf einmal abfeuert. Dafür wird der Pumpgriff bewegt und der AirblitzKnopf, der rechts und links am Blaster angebracht ist, gedrückt, um einen 6-Dart Hagel dem Ziel entgegenzuschleudern. Zudem verfügt der Motoblitz über einen motorisierten Modus. Um diesen zu aktivieren, wird lediglich das 10er-Magazin hinter dem Griff eingeklickt, der Motor hochgepowert und der Abzug gedrückt – schon sausen nacheinander 10 Darts durch die Luft. Trotz seiner Vielfältigkeit ist der Blaster leicht und perfekt ausbalanciert. Das bringt nicht nur Spaß, sondern auch taktische Vorteile.

NERF Ultra Speed

Der neue Speed Blaster der NERF Ultra Reihe ist der wohl am schnellsten abfeuernde Ultra Blaster aller Zeiten und büßt hierbei nicht an Zielgenauigkeit ein. Mit diesem vollmotorisierten Blaster wird das Battle mit Highspeed aufgemischt: Bei voller Batterieleistung feuert der Ultra Speed 7 Darts pro Sekunde ab. Mit dem ersten Magazin sausen ein Dutzend Darts durch die Luft, dann schnell das neue Magazin einklicken, den Beschleunigungsknopf aktivieren und den Abzug drücken und schon wird das zweite Dutzend hinterher gefeuert. Mit den 24 zielgenauen NERF AccuStrike Ultra Darts ist der Blaster an Präzision fast nicht zu übertreffen. Der Blaster wartet mit einem Handgriff zur Stabilisierung und einem integrierten Tragegriff auf alle Action-Fans.

DinoSquad Armorstrike

Der DinoSquad Armorstrike ist die perfekte Symbiose eines klassischen NERF Elite Blasters mit einem der kraftvollsten Dinosaurier aller Zeiten. Im fantastischen Dinosaurier-Design fängt er den Look eines Ankylosaurus gekonnt ein und entfesselt die außergewöhnliche Stärke, die hinter diesen legendären Tieren steht. Das actionreiche Abenteuer nimmt Fahrt auf, wenn die Dino-Power durch einfache Pumpbewegungen aktiviert wird und 8 Darts aus der Rotationstrommel abgefeuert werden.