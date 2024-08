Neue Bershka x Crunchyroll-Kollektions zu Chainsaw Man und Frieren angekündigt

Nach dem Erfolg von Kollektionen, die von My Hero Academia, Tokyo Revengers, der Junji Ito Collection und vielen anderen inspiriert wurden, freut sich Bershka, zwei neue Anime-inspirierte Kollektionen direkt von den Bildschirmen auf Crunchyroll zu präsentieren: Frieren: Nach dem Ende der Reise und Chainsaw Man.

Für Frauen bietet die Frieren: Nach dem Ende der Reise-Kollektion eine traumhafte Auswahl, darunter ein Hoodie, ein Crop-Top, ein 3er-Pack Socken, eine Schultertasche, eine Handyhülle und ein Unisex-T-Shirt mit kurzen Ärmeln. Mit dieser Veröffentlichung wird Bershka stolz zum ersten Modehändler, der eine Frieren: Nach dem Ende der Reise-Kollektion im Westen auf den Markt bringt.

Für Herren erweckt Bershka die ultimative Chainsaw Man x Pochita-Kollaboration zum Leben, mit Baggy-Jeans mit Stickerei, zwei T-Shirts mit kurzen Ärmeln, einem kurzärmeligen Oberteil, einem Hoodie, einer bestickten Kappe und einer Umhängetasche.

Diese aufregenden Kollektionen sind ab sofort auf www.bershka.com und in über 800 Geschäften in Europa, dem Nahen Osten (nur Chainsaw Man), Nordafrika und online in den Vereinigten Staaten erhältlich.

Frieren: Nach dem Ende der Reise

Der Anime basiert auf dem Bestseller-Manga, geschrieben von Kanehito Yamada und illustriert von Tsukasa Abe. Die 28-teilige TV-Serie wurde von Madhouse produziert und im September 2023 veröffentlicht.

Zusammenfassung: Nach einer zehnjährigen Odyssee gelingt es der Elfenmagierin Frieren zusammen mit Himmels Heldengruppe, den Dämonenkönig zu stürzen und dem Land Frieden zu schenken. Als Elfe mit langer Lebensdauer, streift sie weiter durch die Lande, doch als sie nach 50 Jahren ihren ehemaligen Kameraden einen Besuch abstattet, sind ihre Gesichter von tiefen Furchen gezeichnet. Kurz später wird Frieren Zeugin von Himmels Ableben, was für sie Schmerz und tiefes Bedauern mit sich bringt – Bedauern darüber, nicht genug Zeit mit ihnen verbracht zu haben. Mit dieser Reue im Herzen begibt sie sich auf eine Reise, um verschiedenste Menschen kennenzulernen und mit ihnen neue Abenteuer zu teilen.

Chainsaw Man

Basierend auf Tatsuki Fujimotos äußerst beliebtem Dark-Fantasy/Action-Manga wurde der Anime 2022 von MAPPA produziert.

Zusammenfassung: Denji lebt in tiefster Armut mit seinem einzigen Freund zusammen: ein Kettensägenteufel namens Pochita. Sein Vater hat ihn auf einem großen Schuldenberg sitzen lassen und seitdem hangelt sich Denji von einem Tiefpunkt zum nächsten. Zusammen mit Pochita macht er Jagd auf Teufel, um seine viel zu hohen Schulden zu tilgen und ein normales Leben zu führen.

Das Glück ist ihm nicht hold und so wird Denji eines Tages verraten und hinterrücks erstochen. Als sein Bewusstsein schwindet, schließt er einen Vertrag mit Pochita und wird als „Chainsaw Man” wiederbelebt – ein Mann mit dem Herzen eines Teufels.