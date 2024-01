Netflix teilt ein Making Of-Video von Pokémon Concierge

Netflix hat ein Video geteilt, das die Erstellung des Prozesses für Pokemon Concierge beschreibt. Seht das Making Of-Video gleich hier!

Mehr zu Pokémon Concierge

Pokémon Concierge ist die neueste Stop-Motion-Animation in der Welt von Pokemon, die gerade auf dem Streaming-Dienst veröffentlicht wurde. Das Video hinter den Kulissen beschreibt, wie Pokemon wie Enton und Pikachu in der Serie animiert wurden. Die Erstellung von Videos deckt den Animationsprozess hinter der Netflix-Serie ab und zeigt, wie die ganze Vorbereitung für die Puppenspiele gemacht wurde. Die Pokemon erhielten kleine Details, um sie emotionaler zu machen, und der Protagonistin Haru wurden auch viele verschiedene Gesichter gegeben, damit sie eine Vielzahl von Emotionen ausdrücken konnte.

Pokemon Concierge wurde erstmals am 27. Februar 2023 während eines Pokemon Presents als Zusammenarbeit zwischen Netflix und The Pokemon Company angekündigt und konzentriert sich auf ein Pokemon-Resort auf einer tropischen Insel. In diesem Resort arbeitet Haru (JPN: Non, ENG: Karen Fukuhara) als Concierge neben ihren Freunden Alisa (JPN: Ai Fairoz, ENG: Imani Hakim) und Tyler (JPN: Rita Okuno, ENG: Josh Keaton), während sie Menschen und Pokemon-Gästen gleichermaßen helfen, ihren Urlaub zu genießen. Das Making of-Video der Serie kann unten angesehen werden: