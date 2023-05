Nerdytec Couchmaster CYBOT Test: Echt ergonomische Ergänzung

Mit dem Kauf eines Nerdytec Couchmaster CYBOT ist man, so denke ich, versucht, sich das Produkt spektakulärer auszumalen, als es tatsächlich ist. Wer hier ein grandioses RGB-Spektakel oder Ähnliches (schließlich ist es ja ein Gaming-Accessoire, richtig?) erwartet, wird natürlich nicht glücklich werden. Aber umso schöner ist es, dass dieses Zubehör seine Aufgabe so zuverlässig, so unaufgeregt und so bombensicher verrichtet,, sobald man es einmal ausprobiert hat. Bevor ich dieses Produkt getestet hatte, war ich mir unsicher, ob es einen Platz auf meiner Couch (und somit in meinem Leben) finden würde. Dank Nerdytec kann ich nun mit Bestimmtheit sagen: Wow, ist das eine coole Produktkategorie – es ist so viel wert, wenn alles in bester Griff- und Sichtweite ist!

Auch die Ergonomie ist ein zentraler Punkt, denn man weiß eigentlich gar nicht, wie krumm man auf der Couch manchmal sitzen kann. Gerade mit den optionalen Handy- und Tablethalterungen habt ihr dann plötzlich eine vollwertige Kommandozentrale rund um euer Notebook aufgebaut, was sich sowohl für Home Office als auch eine gediegene Gaming-Session hervorragend eignet. Die einzige psychologische Hürde, die es dabei zu nehmen gilt, ist der Preis: Der Nerdytec Couchmaster CYBOT startet ohne Zubehör bei 156,- Euro, was an sich ein ordentliches Preisschild ist. Aber wenn ihr regelmäßig mehrere Stunden mit eurem Notebook auf der Couch oder im Bett verbringt, sei euch ein Probieren unbedingt angeraten. Euer Körper wird es euch auf lange Sicht definitiv danken!