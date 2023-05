nerdytec stellt den Couchmaster CYPUNK vor

nerdytec bringt mit dem Couchmaster CYPUNK die heimische Gaming-Umgebung nicht nur ergonomisch auf ein neues Level!

Über den Couchmaster CYPUNK

Dank dem cleanen Cyberpunk-Look sticht der Couchdesk CYPUNK hervor und betont mit seinem Design direkt alle Vorteile des Couchdesk-Gaming. Die erste Couchmaster CYPUNK-Version aus dem Herbst 2020 überzeugte bereits viele Liebhaber der smarten Couchdesk-Lösung durch das futuristische, an Cyberpunk angelehnte Design. Die neue Edition wurde erneut vom deutschen Künstler Matthew Midir von OutGroove Production im Look des beliebten Genres designt, jedoch geht es nerdytec diesmal minimalistischer an. Der Couchmaster CYPUNK ist dank des inkludierten XXL LED-Mauspads ein in sich stimmiges Highlight mit stilvollen Neon- und Interface-Elementen.





“Wir sind noch immer begeistert, wie gut der CYPUNK 2020 aufgenommen wurde. Da konnten wir nicht widerstehen, mit einer neuen Auflage in die Vollen zu gehen. Dank des minimalistischen Designs wird die neue Version in jedem Gaming-Zimmer zum absoluten Highlight”, freut sich nerdytec-Gründer Chris Mut über die Veröffentlichung des neuen Produktes. Der Couchmaster CYPUNK ist nicht nur ein Glanzstück im Bereich Design, sondern besticht auch durch Komfort und Ergonomie. Die rot-blau verzierten Seitenkissen unterstützen nachweislich eine ergonomische Sitzhaltung während des Spielens vom Sofa oder der Arbeit im Home Office. Die mit Herzschlag-Linie bedruckten Seiten harmonieren mit der Maustasche und den Frontseiten der Kissen.

Praktisch und ergonomisch zugleich

Praktische Seitentaschen zum Verstauen von Zubehör und Snacks gehören ebenso zur Ausstattung wie das intelligente Kabelmanagement-System im Inneren und insgesamt sechs USB-3.0-Anschlüssen, zwei davon auf der Oberseite des Boards. Vervollständigt wird der Couchmaster CYPUNK mit dem mitgelieferten XXL LED Mauspad. Das Design steht mit dem Rest des CYPUNK im Einklang und ergänzt das Gesamtkonzept auf perfekte Art und Weise. Das Mauspad bedeckt die volle Auflagefläche des Couchmaster CYPUNK und gibt mit passenden Aussparungen dem Look noch mehr Dynamik.

Neun verschiedene, frei einstellbare statische Farben und vier unterschiedliche Farbwechselmodi machen den Couchmaster CYPUNK in Kombination mit dem XXL LED Mauspad zu einem wahren Neon-Highlight. Der Couchmaster CYPUNK kann ab sofort im Onlineshop von nerdytec, sowie bei Amazon zu einem Preis von 199 Euro international erworben werden. Alle Informationen zum Couchmaster CYPUNK und weiteren Produkten von nerdytec sind über die Website nerdytec.com oder über Social Media auf Instagram, Facebook, TikTok und LinkedIn abrufbar.