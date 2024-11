Naturglück Alpenhof: Aktivhotel in Ski amadé

Erst wedeln, dann wellnessen – für viele die perfekte Kombi im Skiurlaub. Im ****Aktivhotel Alpenhof im märchenhaften Filzmoos wird noch eine Portion Gastfreundschaft und Kulinarik obendrauf gelegt.

Das winterliche Naturglück definiert jeder anders. Während Skifahrer:innen kaum mehr ruhig sitzen können, sobald der erste Schnee gefallen ist, lieben Genuss-Wintersportler:innen vor allem die Kombination aus Aktivsein an der frischen Luft und dem süßen Nichtstun, umgeben von den warmen Schwaden eines feinen Wellnessbereichs. Kinder stellen sich das Wintermärchen anders vor als Erwachsene; Paare, Freundesgruppen, Familien haben unterschiedlichste Ansprüche an die perfekte Auszeit.

Das Schöne im ****Aktivhotel Alpenhof: Hier kommen alle auf ihre Kosten. Ein paar Schritte raus, schon stehen Skifahrer mitten im Skigebiet Filzmoos-Neuberg, haben auf Wunsch in nur wenigen Autominuten noch sechs weitere Ski amadé Gebiete erreicht. Der Skipass wird einfach direkt zum Zimmer dazu gebucht, ganz ohne Wartezeiten an der Liftkassa. Die, die lieber ohne Bretter in der Natur unterwegs sind, können auch zu vielfältigen anderen Winteraktivitäten – Langlaufen, Schneeschuhwandern, Wintermärchen schreiben – ausströmen. Und wenn man dann zurückkommt, in eins der erst kürzlich renovierten, heimeligen Zimmer, wartet neben dem gewohnten Alpenhof-Service und köstlicher Kulinarik eine besondere Unterhaltungsvielfalt im Hotel: Mal trifft man sich zum Musikabend, mal nimmt man an einer Runde Schnapsbrennen oder einer geselligen Weinverkostung teil. Feststeht – hier kommt auch abseits der Piste keine Langeweile auf.