Nacon Connect 2026 findet nun erst im Mai statt

Nacon hat sein Nacon Connect 2026-Event von seinem zuvor geplanten Sendetermin am 4. März auf irgendwann im Mai verschoben.

Warten auf die Nacon Connect 2026

Die Umplanung erfolgt, nachdem bekannt gegeben wurde, dass Nacon Insolvenz angemeldet und die Eröffnung eines gerichtlichen Reorganisationsverfahrens beantragt hat. Hier ist die vollständige Nachricht von Nacon zur Verzögerung:

Um sicherzustellen, dass unsere zukünftigen Ankündigungen die Wirkung haben, die sie verdienen, hat Nacon die strategische Entscheidung getroffen, die nächste Ausgabe seines Nacon Connect, die ursprünglich für den 4. März geplant war, zu verschieben. Angesichts eines schwierigen wirtschaftlichen Umfelds für das Unternehmen entscheiden wir uns, unsere Ressourcen auf kommende Veröffentlichungen und die Entwicklung unserer aktuellen Spiele zu konzentrieren. Dieser Zeitraum wird es uns ermöglichen, unsere Projekte zu verbessern und uns auf einen neuen Nacon Connect im Mai vorzubereiten, der die Arbeit unserer Studios auf die bestmögliche Weise präsentieren wird. Bis dahin werden zahlreiche Mitteilungen stattfinden, um Spiele wie GreedFall: The Dying World, Dragonkin: The Banished, Cthulhu: The Cosmic Abyss und viele andere zu unterstützen. Weitere Informationen zur Nacon Connect werden in Kürze bekannt gegeben.