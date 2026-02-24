NACON Connect 2026: Neue Infos zu Cthulhu-Thrillern, Action-RPG und Rennsimulation erwartet

Der französische Publisher und Entwickler NACON hat seine jährliche Online-Konferenz NACON Connect 2026 offiziell angekündigt.

Über die NACON Connect 2026

NACON hat seine jährliche Online-Konferenz NACON Connect für den 4. März 2026 um 20:00 Uhr MEZ bestätigt. Im Rahmen des digitalen Events will der Publisher einen Ausblick auf kommende Spiele sowie neue Produkte aus der Zubehörsparte geben. Auf dem Programm stehen Spielankündigungen, neue Videos und Gameplay-Präsentationen zu mehreren bereits bekannten Titeln. Besonders im Fokus stehen die Lovecraft-inspirierten Spiele Cthulhu: The Cosmic Abyss und The Mound: Omen of Cthulhu. In Cthulhu: The Cosmic Abyss verschlägt es uns ins Jahr 2053, wo wir als Ermittler Noah in den Tiefen des Pazifiks das Verschwinden von Bergarbeitern untersuchen und die albtraumhafte Unterwasserstadt R’lyeh erkunden, während wir dem einsetzenden Wahnsinn durch Cthulhus Einfluss standhalten müssen. The Mound: Omen of Cthulhu setzt dagegen auf kooperative Expeditionen für bis zu vier Spieler, die von einem Schiff aus ihre Ausrüstung wählen und sich in einen verfluchten Dschungel bis hinab in eine legendäre Unterwelt voller Gefahren und Schätze vorwagen.

Mit Edge of Memories zeigt NACON zudem ein Action-RPG in einer von einer mysteriösen Seuche namens „Corrosion“ heimgesuchten Fantasy-Welt. Wir schlüpfen in die Rolle der jungen Nomadin Eline, einer „Soul Whisperer“, die gemeinsam mit ihren Verbündeten Ysoris und Kanta gegen deformierte Kreaturen kämpft und lernen muss, eine dunkle Macht in sich selbst zu kontrollieren, um eine drohende Apokalypse aufzuhalten. Rennsport-Fans dürfen sich bei NACON Connect auf frisches Material zur Endurance Motorsport Series freuen, der neuen Ausdauer-Rennsimulation von KT Racing. Der Titel kombiniert Langstreckenrennen mit Team- und Strategieelementen, lässt uns zwischen Fahrer- und Ingenieursrolle wechseln und setzt auf ein „Sim-lite“-Handling, das fordernder als Arcade-Racer, aber zugänglicher als Hardcore-Simulationen ausfallen soll. Neben Hypercars, LMP2- und GT3-Boliden sollen auch bekannte Marken wie BMW und Porsche auf legendären Rennstrecken vertreten sein. NACON kündigt darüber hinaus weitere Projekte an, die das Portfolio demnächst erweitern sollen.