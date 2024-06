Mycelia ist das Spiel der Spiele 2024 der Österreichischen Spiele-Akademie

Die Österreichische Spiele-Akademie präsentierte im UniCredit-Center Am Kaiserwasser das Spiel-der-Spiele 2024 – zum strahlenden Sieger wurde Mycelia vom Ravensburger Verlag gekürt.

Mycelia – Das Spiel der Spiele 2024

Die beliebte Spielmechanik Deckbuilding in einer einfachen und eingängigen Umsetzung für die ganze Familie. Das Spiel für alle von 9 bis 99 Jahren kann durch die vielen verschiedenen Karten immer wieder anders gespielt werden. Mit den doppelseitigen Spielplänen und den vielen Karten ist jede Partie ein neues, spannendes und immersives Spielerlebnis. Das perfekte Spiel für einen Spieleabend mit Freunden und Familie für bis zu 4 Spieler. Auch ideal als Geschenk zum Geburtstag oder zu Weihnachten.

Taucht ein in die wundervolle Welt von Mycelia. Bringt die heiligen Tautropfen aus eurem Wald zum Schrein des Lebens und erhaltet die Unterstützung der Waldgöttin. Wem gelingt dies am schnellsten? Ihr braucht die Unterstützung der mysteriösen Waldbewohner, die in Form von Karten das eigene Kartendeck verbessern können und euch so zu individuellen und besseren Fähigkeiten verhelfen. Wer zuerst das eigene Spielfeld leergeräumt hat, gewinnt den Segen der Waldgöttin und das Spiel.

Thomas Bareder: „Ein höchst gelungenes Familienspiel, das nicht nur mit gekonnter Themenumsetzung und detailreichem Karten-Design begeistert, sondern auch einen einfachen Einstieg in den Deckbuilding-Mechanismus ermöglicht, ohne dabei auf Genre-Kenner zu vergessen: Planung, etwas Taktik und ein wenig Strategie sind hier durchaus von Vorteil – Glückspilze werden sich nicht allein auf ihre Stärke verlassen können.“