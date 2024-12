MY MAYR MED Resort: Ort für Erholung und Regeneration

Das MY MAYR MED Resort in Bad Birnbach, das „Hotel nur für mich”, stellt Gesundheit und persönliches Wohlbefinden in den Mittelpunkt. Hier gibt es den Raum und die Zeit, sich selbst wertzuschätzen und neue Energie zu tanken. MY MAYR MED ist weit mehr als Wellness. Im exklusiven Resort betreut ein kompetentes Ärzte- und Expertenteam Gäste, die entschlacken, auftanken und ein neues Lebensgefühl entwickeln möchten. Das Gesundheitszentrum im Haus wird ergänzt durch Wellness, Physiotherapie, Kosmetik, Spa und Fitness. Ein Gesamtkonzept, das sich der nachhaltigen Entspannung und dem guten Körpergefühl widmet.

Ein entscheidender Bestandteil dieses umfassenden Gesundheitskonzepts ist eine gesunde und bewusste Ernährung. Im MY MAYR MED Resort steht deshalb, neben der Ernährung nach F.X. Mayr, die moderne MY MAYR Cuisine – eine zeitgemäße Interpretation der epigenetischen Küche – im Mittelpunkt. Diese Ernährungsweise, auch als Scheinfasten bekannt, zielt darauf ab, durch bestimmte Nahrungsmittel die Aktivität von Langlebigkeitsgenen zu beeinflussen, um so die Gesundheit zu fördern und das Risiko für Krankheiten zu reduzieren. Gäste können neben der klassischen F.X. Mayr-Kur, die auf Schonung, Reinigung, Schulung und Substitution beruht, eine epigenetische Ernährungsweise wählen. Diese kann auf Wunsch gerne vegan gestaltet werden. Das Ernährungsangebot im MY MAYR MED Resort unterstützt so eine nachhaltige Regeneration des Körpers durch achtsame und gezielte Nahrungsaufnahme.

Neben der bewussten Ernährung spielt die Unterstützung der Zellgesundheit im MY MAYR MED Resort eine zentrale Rolle. Beim Thema Longevity konzentriert sich das Gesundheitsresort auf Anti-Aging-Programme, die vor allem die Mitochondrien – die „Kraftwerke” der Zellen – stärken. Ziel ist es, die Vitalität zu steigern und den biologischen Alterungsprozess zu verlangsamen. Dazu gehören auch therapeutische Maßnahmen zur Verbesserung der Zellenergie und zur Förderung der Resilienz. Diese Programme helfen nicht nur, die Vitalität zu verbessern, sondern auch Alterungsprozesse aktiv zu beeinflussen und Gesundheitsrisiken zu minimieren.

Während sich die Longevity-Programme auf die innere Vitalität und Zellgesundheit konzentrieren, widmen sich die luxuriösen Behandlungen im MY SPA der natürlichen Pflege und Schönheit „von außen”. In der Saunalandschaft lässt sich die Hektik des Alltags vergessen. Im MY MAYR MED Resort zieht man sich zum Regenerieren auch gerne in die geschmackvoll ausgestatteten Zimmer und Suiten zurück. Dazu unterstützen Natur pur und sanfte Bewegung den Erholungsprozess. Die Lage in Bad Birnbach, mitten im malerischen Rottal, könnte nicht besser sein, um an der frischen Winterluft durchzuatmen. Nur wenige Schritte vom Resort entfernt liegt die Rottal-Therme. Ihre Quellen zählen dank der hohen Wassertemperatur zu den heißesten Thermal-Mineralquellen Mitteleuropas.