My Hero Academia Staffel 3 ab 6.8.2020 auf DVD und Blu-ray

Ihr könnt es kaum erwarten, zu erfahren, wie es mit Midoriya „Deku“ Izuku nach Staffel 2 weitergeht, dann dürft ihr euch nun die Hände reiben, denn Kazé Deutschland startet das My Hero Academia Staffel 3 (deutsch) DVD-/Blu-ray-Release am 6. August dieses Jahres. Volume 1 ist wieder mit einem schönen Sammelschuber erhältlich.

Was bisher geschah …

In der zweiten Staffel werden Midoriya Izuku und seine Klassenkameraden beim alljährlichen Yuei-Sportfest in verschiedenen Disziplinen auf die Probe gestellt. Doch bevor Deku & Co. im Finale gegen einander antreten können, gilt es eine Vorrunde zu überstehen, an der neben den NachwuchsheldInnen noch weitere TeilnehmerInnen, um einen Platz im Endkampf rittern. Deku schlägt sich wacker, doch unterliegt er Shoto Todoroki.

In der zweiten Hälfte bekommen es die NachwuchsheldInnen mit dem Heldenmörder Stain zu tun, der sie wahrlich an ihre Grenzen treibt. Nur gemeinsam schaffen sie es, den Feind zu besiegen. Bevor die Staffel dann ganz zu Ende ist, kommt es zu einer mysteriösen Begegnung. Shigaraki überrascht Deku bei einer Shoppingtour im der Mall. Mehr über die zweite Staffel erfahrt ihr in meinem Test.