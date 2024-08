MtG Bloomburrow Kleine Pfoten, großes Abenteuer – Das ist die Hintergrundgeschichte

Die neueste Magic-Edition Bloomburrow ist erschienen und wir werfen einen genaueren Blick auf die Waldbewohner und ihr knuffiges Dasein.

Hinweis: Unser Review wird in den nächsten Tagen veröffentlicht, hier werfen wir einen Blick auf die Charaktere und die Story von Bloomburrow.

Es wirkt ein bisschen als würde man gerne bei Wizards of the Coast eine Disney Geschichte erzählen wollen. Die fantasievollen Tiervölker und der schöne Artstil machen Bloomburrow zur ersehntesten Magic Edition des Jahres. Im neuen Set geht es um die vielen verschiedenen Tierwesen, ihre Völker und die aufkommenden Probleme im großen Wald, in dem sie leben.

Helga

Eine davon ist Helga ein Froschwesen aus dem Dorf Pondside. Sie fühlt sich für ihre Mitmenschen wie eine nutzlose Enttäuschung. Sie hat Schwierigkeiten, sich auf Aufgaben zu konzentrieren, und sehnt sich danach, ihre Berufung zu finden. Eines Tages, während sie am Teich zeichnet, hat sie eine Vision von einem schrecklichen Katastrophenwesen, dem Sonnenfalken. Besorgt, dass die Vision real ist, versucht sie, den Dorfältesten Iver zu warnen, aber er weist sie wie immer ab. Plötzlich erscheint die monströse Nachteule am Himmel und greift Teichseite an. Helga flieht in Panik und wird von den anderen getrennt. Verloren und verletzt beschließt sie, sich zum nächstgelegenen Dorf aufzumachen, um sie vor der Gefahr zu warnen.

Mabel

Mabel, eine Maus, die im Dorf Goodhill lebt, bereitet sich auf ihre Geburtstagsparty vor, als der Bürgermeister Oliver eintrifft.

Ral

Er versucht, sie unter Druck zu setzen, ein Familienerbstück zu zeigen, aber Mabel weicht seinen Bitten höflich aus. Während die Partyvorbereitungen weitergehen, stürmt ein Wiesel namens Jenefer herein und berichtet von einem verletzten Froschwesen, das in der Nähe des Baches gefunden wurde. Mabel, die eine erfahrene Heilerin ist, geht, um zu helfen, und erfährt, dass das Froschwesen ein Überlebender eines Angriffs durch ein Katastrophenwesen ist.

Ral, ein mächtiger Magier, wird von dem Verlangen verzehrt, seinen ehemaligen Freund Jace Beleren zu finden und zu töten. Er glaubt, dass Beleren noch lebt, obwohl alle denken, dass er gestorben ist. Ral reist nach Ravnica und dann nach Ixalan, um Beleren zu suchen, wird aber immer frustrierter, weil die Suche schlecht verläuft. Schließlich sucht er Hilfe bei der Wanderin, einer Weltenwanderin (Planeswalker), die andere aufspüren kann, indem sie ihre Aether-Spuren wahrnimmt. Die Wanderin offenbart jedoch, dass sie nicht mehr weltenwandern kann, und schlägt vor, dass Ral seine Seele öffnen soll, um Beleren zu finden.

Ral versucht, dem Rat der Wanderin zu folgen, hat jedoch Schwierigkeiten. Schließlich findet er eine schwache Spur von grüner Energie, die möglicherweise mit Beleren in Verbindung steht, und weltenwandert erneut. Er gelangt in ein seltsames Feld voller riesiger Pflanzen und entdeckt beunruhigende körperliche Veränderungen an sich selbst.