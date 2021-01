MSI enthüllt die neue NVIDIA GeForce RTX 3060 Grafikkarten-Serie

MSI präsentiert ein neues Grafikkarten-Line-up auf Basis der NVIDIA GeForce RTX 3060 GPU – lest hier mehr!

Wie wir beim Live-Blog zum MSI-Event bereits berichteten, gab es nicht viele Details zu den einzelnen Geräten. Das hat sich noch nicht geändert, allerdings wissen wir nun mehr zur Grafikkarte: Eine NVIDIA RTX 3060 wird im Inneren der Laptops werkeln. Hier die offizielle Pressemitteilung zu der neuen Grafikkarte:

Mit ihrer effizienten und leistungsstarken Architektur der zweiten Generation von NVIDIA RTX bietet die GeForce RTX 3060 erstaunliche Hardware-Raytracing-Fähigkeiten. Wie alle Grafikprozessoren der RTX 30 Serie unterstützt die RTX 3060 das Dreiergespann der GeForce Gaming-Innovationen: NVIDIA DLSS, NVIDIA Reflex und NVIDIA Broadcast, die die Leistung beschleunigen und die Bildqualität verbessern. Zusammen mit Echtzeit-Raytracing bilden diese Technologien die Grundlage der GeForce Gaming-Plattform, die Spiele und Gamer überall mit unvergleichlicher Leistung und Funktionen versorgt.

GAMING TRIO

Auch wenn die GAMING TRIO-Serie mit einem neuen Look aufgefrischt wurde, ist die beliebte Ausgewogenheit zwischen Leistung, Kühlung und leisem Betrieb natürlich geblieben. An der Spitze der aktualisierten Produktserie steht das neue TORX Fan 4.0-Design, welches über Paare von Lüfterblättern verfügt, die über einen äußeren Rand verbunden sind und so den Luftstrom für das aktualisierte TRI FROZR 2-Kühlsystem bündeln. Mystic Light schmückt das Äußere der Grafikkarte und leuchtet durch Mystic Light Sync und Ambient Link farblich synchron mit dem Rest des Rigs. Über das MSI Dragon Center kann die Beleuchtung gesteuert und individualisiert werden.

GAMING

Neben der Ausstattung mit drei Lüftern wird die GeForce RTX 3060 auch als GAMING-Modell mit zwei Lüftern von MSI erhältlich sein. Das hier für die Kühlung der Karte zum Einsatz kommende TWIN FROZR 8 Design wurde im Vergleich zur vorherigen Generation nochmal verbessert. Wie bei der TRIO-Variante kommen auch beim Zwei-Lüfter-Modell nun TORX FAN 4.0 Lüfter zum Einsatz. Der Kühlkörper der Grafikkarte wurde so konzipiert, dass die Wärme effektiv abgeführt, gleichzeitig aber die Geräuschentwicklung durch den Luftstrom minimiert wird. In dieser Kombination werden niedrige Temperaturen, eine hohe Performance und ein leiser Betrieb erzielt. Sinnvoll platzierte LED-Elemente lassen auch diese Karten über die Beleuchtung individualisieren.

VENTUS

Die GeForce RTX 3060 gibt es auch in der beliebten VENTUS-Version, die mit TORX Fan 3.0 Lüftern als Drei- und Zwei-Lüfter-Variante erhältlich ist. Ob für die Arbeit oder für Gaming, das leistungsorientierte Design der VENTUS-Serie bietet das Wesentliche, um jede Aufgabe zu erfüllen. Ein robustes Kühlsystem, eine verstärkende, gebürstete Rückplatte und eine klare, industriell inspirierte Optik machen diese Grafikkarte für nahezu jede Anwendung nutzbar.

AERO ITX

Die AERO ITX auf Basis der GeForce RTX 3060 bietet die Power einer ausgewachsenen Grafikkarte bei gleichzeitig kompakten Abmessungen. Ein Lüfter sorgt zusammen mit einem kompakten Kühlkörper und effizienten Heatpipes für eine optimierte Wärmeabfuhr.

MSI AERO ITX Grafikkarten passen durch ihre geringen Abmessungen in so gut wie jedes PC-Gehäuse, eignen sich besonders für SFF-Systeme und bieten gleichzeitig eine immersive Gaming-Erfahrung.

MSI Dragon Center

Das MSI Dragon Center ist eine kostenlose Software, die alle MSI-Dienstprogramme für Komponenten, Desktop-Systeme und Peripheriegeräte unter einem Dach vereint. Die neue Software verfügt über einen Gaming-Mode, welcher die Hardware für die beste Gaming-Performance optimiert, wozu auch SSDs, Bildschirm und Netzwerkeinstellungen zählen. Die Software wird ständig verbessert und weiterentwickelt, was weitere einzigartige Funktionen und Vorteile für MSI-Nutzer einschließt.

MSI Afterburner

MSI Afterburner ist die weltweit bekannteste und häufig genutzte Übertaktungssoftware für Grafikkarten. Sie ermöglicht die volle Kontrolle über die Grafikkarte und überwacht die wichtigsten Parameter in Echtzeit. Afterburner bietet einen kostenlosen Leistungsschub und ermöglicht durch höhere Frameraten ein reibungsloseres Spielerlebnis.

Verfügbarkeit

Die neuen Grafikkarten der MSI GeForce RTX 3060 Serie werden voraussichtlich ab Ende Februar 2021 erhältlich sein.