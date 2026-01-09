Momo Neuverfilmung ab 20.2.2026 auf DVD und Blu-ray erhältlich
Gute Nachrichten für alle, die die Neuverfilmung von Michael Endes Kinderbuch-Klassiker Momo im Kino verpasst haben – Leonine bringt das Remake am 20.2.2026 auf DVD und Blu-ray in den Handel.
Was erwartet euch?
Momo, ein außergewöhnliches Waisenmädchen, lebt in den Ruinen eines alten Amphitheaters und hat ein besonderes Talent: Sie hört zu. Doch als ein mächtiger Konzern beginnt, den Menschen ihre Zeit zu stehlen, verändert sich alles. Plötzlich hat niemand mehr Zeit, nicht einmal ihr bester Freund Gino. Verzweifelt begibt sich Momo auf eine magische Reise, geführt von einer rätselhaften Schildkröte und begleitet von Meister Hora, dem geheimnisvollen Hüter der Zeit.
Ein poetisches, visuell beeindruckendes Fantasy-Abenteuer über die Kraft der Freundschaft – und die Frage, was unsere Zeit wirklich wert ist.
Produktion & Cast
Die moderne Adaption von Michael Endes Jugendbuchklassiker wurde von Christian Becker („Jim Knopf“, „Wickie“) produziert und mit internationaler Besetzung unter der Regie von Christian Ditter („How to be Single“, „Vorstadtkrokodile“) in Kroatien und Slowenien verfilmt.
In die Rolle der weltberühmten Titelfigur Momo ist die britische Darstellerin Alexa Goodall („Ein Gentleman in Moskau“, „Die Stunde des Teufels“) zu sehen. Ebenfalls zum Hauptcast gehören der mehrfach preisgekrönte britische Schauspieler Martin Freeman („Der Hobbit“, „Black Panther: Wakanda Forever“, „Sherlock“, „The Responder“), Araloyin Oshunremi („Top Boy“, „Heartstopper“), Kim Bodnia („Killing Eve“, „The Bridge“, „The Witcher“), Claes Bang („The Square”, „Dracula“, „The New Look“), Laura Haddock („The Recruit“, „Transformers: The last Knight“), Jennifer Amaka Pettersson („Mord im Mittsommer“, „Thin Blue Line“) sowie David Schütter („3 Engel für Charlie“, „Barbaren“).
Extras
Das Bonusmaterial der DVD und Blu-ray beinhaltet u.a. Interviews mit Cast & Crew, Deleted & Extended Scenes, Gag-Reel und ein Making of: VFX liefert weitere Informationen.