Momo Neuverfilmung ab 20.2.2026 auf DVD und Blu-ray erhältlich

Gute Nachrichten für alle, die die Neuverfilmung von Michael Endes Kinderbuch-Klassiker Momo im Kino verpasst haben – Leonine bringt das Remake am 20.2.2026 auf DVD und Blu-ray in den Handel.

Was erwartet euch?

Momo, ein außergewöhnliches Waisenmädchen, lebt in den Ruinen eines alten Amphitheaters und hat ein besonderes Talent: Sie hört zu. Doch als ein mächtiger Konzern beginnt, den Menschen ihre Zeit zu stehlen, verändert sich alles. Plötzlich hat niemand mehr Zeit, nicht einmal ihr bester Freund Gino. Verzweifelt begibt sich Momo auf eine magische Reise, geführt von einer rätselhaften Schildkröte und begleitet von Meister Hora, dem geheimnisvollen Hüter der Zeit.

Ein poetisches, visuell beeindruckendes Fantasy-Abenteuer über die Kraft der Freundschaft – und die Frage, was unsere Zeit wirklich wert ist.