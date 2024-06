Modern Horizons 3 Review – Küchentisch Magic

Modern Horizons 3 ist das Powerhouse unter den Magic-Editionen und bei uns gibt es das passende Review dazu.

Standard? Modern? Rotieren?

Im ersten Teil meines Reviews wird es um das namensgebende Format Modern gehen, den Abschluss macht dann Erfahrungsbericht über das Commander Eldrazi Deck Eldrazi Unbound. Für all jene, die mit den verschiedenen Magic Formaten nicht so vertraut sind, vorneweg ein bisschen Kontext (alle anderen können die ersten zwei Absätze überspringen). Es gibt Formate wie Standard, wo im Prinzip die zuletzt erschienenen Editionen gespielt werden dürfen. Irgendwann kommt dann der Cut und alte Editionen werden durch neuere ersetzt, deshalb spricht man hier vom „Rotieren“. Dann gibt es Formate wie Pauper, Pioneer und eben auch Modern, wo nicht rotiert wird, sondern neue Editionen einfach nur hinzugefügt werden. Habt ihr euch einmal ein Pioneer Deck gebaut, wird es für immer in diesem Format spielbar, das heißt legal bleiben (außer es werden einzelne Karten explizit gebannt). Bei Modern ist quasi jede Edition ab der achten Edition legal spielbar und die wurde bereits 2003, also vor 21 Jahren gedruckt. D.h. es gibt extrem viele Karten in diesem Format und deshalb gibt es in Modern auch so starke Decks.

Mächtig teuer

Das kostet aber auch, denn wirft man ein Blick auf die momentanen Meta-Decks so liegen diese im Schnitt ca. zwischen 900 bis 1000 Euro. Modern Horizons 3 ist daher eine spezielle Edition, die es sich zur Aufgabe macht besonders viele neue Karten für das Meta von Modern herauszubringen. Im Umkehrschluss sind diese zu mächtig für z.B. Standard und dürfen dort nicht gespielt werden. Im Commander Format sind die Karten aber erlaubt und werden aller Wahrscheinlichkeit durch ihre Stärke viel gesehene Gäste werden. Solltet ihr außerdem Fans von Drafts und Prerelease-Events sein, so könnt ihr das natürlich auch mit Modern Horizons 3 machen. Ihr werdet aber etwas tiefer als gewohnt in die Tasche greifen müssen, da die Boosterpacks teurer als in einer normalen Edition sind. Das Play Booster kostet zwischen acht und zehn Euro, das Collectors Booster ca. 42 Euro. Das hat es schon ziemlich in sich. Hier seht ihr auf einen Blick die verschiedenen Archetypen fürs Drafting:

Azorius (weiß, blau): Energy Matters + Flying Creatures

Dimir (blau, schwarz): Draw three cards

Rakdos (schwarz, rot): Artifacts Matter

Gruul (rot, grün): Eldrazi Spawns

Selesnya (grün, weiß): Bestow/Auras

Orzhov (weiß, schwarz): Sacrifice

Golgari (schwarz, grün): +1/+1 Counters Matter

Simic (grün, blau): Eldrazi Ramp

Izzet (rot, blau): Energy Midrange

Boros (weiß, rot): Go-Wide Energy Aggro

Wir wissen nun also, dass es sich um stärkere, teurere Karten handelt und die allermeisten Karten sind im Format Commander, Modern, Vintage und Legacy erlaubt. Wie immer möchte ich nun mit den Mechaniken der Edition beginnen. Es gibt zwar kein klassisches Theme wie z.B. bei Outlaws von Thunder Junction (hier geht’s zu unserem Review), jedoch werdet ihr die Mechaniken bzw. Kreaturtypen Eldrazi/farbloses Mana, Energie, doppelseitige Karten, Schattenbeistand (Umbra Armor), Göttergabe (Bestow), Fahl (Devoid), Modifiziert, Adaptieren, Vernichter (Annihilator) oft vorfinden. Hört man das Wort Eldrazi schießt bei Magic Veteranen sofort der Begriff „Eldrazi Winter“ und der damit einhergehende Winter 2016 ein. Was waren das für Zeiten, wo man mit Das Auge von Ugin und Eldrazi-Tempel riesige Eldrazi-Ungetüme aufs Feld pumpen konnte?

Nachdem Modern in diesem Winter von Eldrazis haushoch dominiert wurde, wurde unter anderem das Auge von Ugin auf die Ban-Liste gesetzt. So viel sei gesagt, Wizards of the Coast hat mit Modern Horizons 3 keinen „Eldrazi Summer 2024“ heraufbeschworen. Alles weitere zu den Eldrazis, erfahrt ihr aber erst, wenn wir in Richtung des Commander Decks abbiegen.

Mehr Energie!

Kommen wir daher zu weiteren prominenten Keywords: Was machen wir wenn Mana nicht ausreicht? Richtig, wir nutzen Energie! Meistens spielt ihr Karten wie das blaue Anpassung der Erzählung, um einen Effekt zu erzielen und Energie zu bekommen.

Danach könnt ihr Dinge wie Galvanische Entladung spielen um es wieder auszugeben.

Karten wie Conduit Goblin vereinen das Erhalten und das Ausgeben von Energie sogar in einer Karte.

Katzen und Dinos

Daraus ergeben sich schon jetzt erste rot weiße Aggro-Energie Decks, wo wie beim Archetypen oben eine Aggro Go wide Strategie gespielt wird. Schon jetzt als MVP im Deck gilt die Seelenführerin.



Für jede eurer kleinen Kreaturen gibt es nicht nur einen Lebenspunkt, sondern auch eine Energiemarke dazu. Das kombiniert sich wirklich hervorragend mit dem Ozelot-Rudel.

Praktischerweise freut sich das Ozelot-Rudel mit Aufstieg über zehn oder mehr bleibende Karten am Feld (Segen der Stadt), was mit Go Wide super funktionieren sollte. Natürlich wäre dann noch das Lebenspunkte dazuerhalten, das mit Seelenführerin problemlos klappen sollte. Die Go Wide Strategie bekommt mit der Karte Ajani, Ausgestoßender der Nacatl einen ordentlichen Boost.

Ihr bekommt ohnehin einen 2/1 Katzenkrieger, wenn ihr Ajani spielt und sobald eine der Katzen von ihm oder dem Ozelot-Rudel stirbt könnt ihr Ajani zu Ajani, Rächer der Nacatl transformieren.



Das ist ziemlich cool, denn damit könnt ihr eure Katzen stärker machen, noch mehr Katzen erzeugen oder für -4 (nur einmal für +2 hochticken) die stärkste Fähigkeit auslösen. Wir sind damit also auf halbem Wege zu einem richtig schönen Cat Aggro Deck, aber wir können auch noch eine Priese Dinosaurier mitreinmischen und der hat sich ebenfalls schon als großer Liebling in Engergie Decks in Modern herauskristallisiert.

Mit genügend Energie, die ihr durch Aufgedrehter Raptor und Seelenführerin erhalten habt, könnt ihr richtig viele Zaubersprüche zusätzlich spielen. Würde man jede gezeigt Karte vier Mal ins Deck nehmen, hätte man bereits 16 von 60 Karten. Alle genannten Karten sind aus Modern Horizons 3 und können natürlich noch mit allen rot/weißen Modern legalen Karten erweitert werden. Deshalb finde ich es umso trauriger, dass es in einem Modern Set keine Modern Precons gibt. Es gibt kein gutes Einsteigerprodukt um möglichst einfach in das Format einzusteigen und es wäre so naheliegend gewesen Budget Modern Precons, wie im von mir gezeigten Beispiel zu erstellen. Niemand möchte für 1000 Euro mal etwas ausprobieren, also warum nicht etwas in Richtung Casual/Budget machen? Mir ist schon klar, dass man hier keine Meta Decks und schon gar nicht deren Manabase nachbauen kann, aber es wäre ein schönes Zeichen in Richtung Community gewesen.

Allied Fetchlands

Immerhin gibt es seit Modern Horizons 2 2021 zum ersten Mal wieder neu gedruckte Fetchlands. In Modern Horizons 2 wurden die Enemy Colours gedruckt, in Modern Horizons 3 gibt es nun die Allied Colours (weiß, blau; blau, schwarz; schwarz, rot; rot grün und grün, weiß) wie z.B. Gefluteter Strand.

Der unfassbar teure Klassiker in Magic ist, dass ihr das Fetchland für einen Lebenspunkt opfert und euch damit ein Shockland wie Gottloser Schrein oder Geheiligter Springbrunnen aus eurem Deck holt.





Damit habt ihr ein ungetapptes Doppelland eurer Wahl für gerade einmal drei Lebenspunkte aufs Feld gezaubert. Das hilft beim Mana Fixing schon mal extrem und zusätzlich habt ihr auch noch ein Land aus eurem Deck gezogen, wodurch die Chance geringer ist später im Late Game eher unnütze Länder nachzuziehen. Das ist bis auf die echten True Dual Lands (ab nicht einmal 300 Euro pro Karte zu haben) das Beste, was Magic zu bieten hat. Aber auch das hat seinen Preis, denn ein Fetchland kostet zwischen 15 und 20 Euro, ein Shockland zwischen 6 und 20 Euro, je nach benötigten Farben. Ich hoffe, dass zumindest durch Modern Horzion 3 der Preis der jetzt gedruckten Fetchlands ein bisschen sinken wird.

Ist es ein Vogel? Ist es ein Zauberer?

Aber wir sind noch nicht am Ende des Modern Abschnitts angelangt, denn wenn es sich bisher eine Karte verdient hat genannt zu werden, dann ist das Nadu, geflügelte Weisheit.

Schon jetzt gilt Nadu als stärkste Karte der Edition. Karten ziehen ist schon cool und es ist auch ziemlich nützlich, wenn man die gezogene Karte, wenn es ein Land ist gleich ungetappt (!) ins Spiel bringen darf. Aber das funktioniert doch nur zweimal per Zug oder? Das zumindest habe ich mir beim ersten Durchsehen gedacht. Allerdings kann jede eurer Kreaturen diese Fähigkeit zweimal pro Zug triggern. JEDE Kreatur, nicht nur Nadu selbst. Kombiniert man das mit gratis equipbaren Artefakten wie Shuko, kann man das für jede Kreatur am Feld sofort zweimal machen.

Wirft man dann noch Frühlingsherz-Nantuko ins Rennen, ebenfalls in Modern Horizons 3 erschienen, dann geht es richtig los.

Mit den von Nadu gespielten Ländern wird Landung getriggert und damit kann ein neuer Spielstein erzeugt werden. Dann wieder das Artefakt je zwei Mal equippen, zwei Karten ziehen, darunter die Länder ins Spiel bringen, Spielstein erstellen und wieder von Vorne los. Ich bin hier bei Weitem nicht der Erste, der behauptet, dass das auch Modern mehr als nur beeinflussen wird. Und das liegt nicht daran, dass ihr für gerade einmal drei Mana eine 3/4 fliegend Kreatur am Feld habt. Für das Format auch nicht unwichtig, das ist kein klassischer Draw Effekt, womit die Ork-Bogenschützen umgangen werden.

Ich bin schon gespannt wie dieser Vogel-Zauberer die nächsten Modern Turniere aufmischen wird. Jetzt aber genug vom Format Modern, kommen wir zu…