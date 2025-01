Minions x Lush: Gemeinsam einfach entspannen anstatt Ich – Einfach unverbesserlich!

Passend zu Illuminations Blockbuster-Reihe Ich – Einfach unverbesserlich bringt Lush die kultigen Minions des Films direkt in euer Badezimmer!

Über Minions x Lush

Bello! Von fruchtigen Duscherlebnissen bis hin zu unvergleichlich guter Hautpflege: Die neue Kollektion von Lush ist da. Ganz wie die Minions selbst sorgt die neue Minions-Kollektion von Lush für pure Freude – nicht zuletzt dank Gourmand-Düften, einzigartiger Designs und hautverwöhnender Inhaltsstoffe. Was kommt da alles auf uns zu?

GOGGLES-Augenmaske (9,95 Euro)

Bist du jetzt auf der Suche nach einem Superschurken-Boss, dem du dienen kannst? Diese Augenmaske mit frischer Aloe und feuchtigkeitsspendendem Irisch Moos beruhigt müde Augen nach einem langen Tag auf der Suche nach neuen Bösewicht*innen.

BANANAAAA Duschgel (ab 11,95 Euro)

Die schmutzige Arbeit der bösen Chef*innen zu erledigen, ist keine leichte Aufgabe. Kein Minion mit auch nur einem Funken Selbstachtung würde deshalb nach einem harten Tag voller Bösartigkeiten auf dieses cremige, nach Banane duftende Gel verzichten.

Respect! Power! Banana! Jelly Gesichtsmaske (14,50 Euro)

Am besten kalt serviert (wie Rache). Diese unverbesserlich gute Mischung aus frischer Banane, Haferflocken und gemahlenen Mandeln liebt deine Haut mehr als die Minions ihre Bösewicht*innen.

Minions-Badebombe (8,95 EUR)

Es gibt nichts Besseres, als ein böses Imperium zu regieren. Außer natürlich ein dampfendes Bad zu nehmen, mit diesem gnadenlos fröhlichen, nach Bananen duftenden Ball aus Sprudel und Spaß.

Seit über einem Jahrzehnt setzt Lush auf 100 % recyceltes Plastik für die hauseigenen durchsichtigen Flaschen. 2024 ist das Unternehmen einen Schritt weiter gegangen: Für unsere Produktflaschen in den Größen 100, 250 und 500 ml verwendet es Kunststoff, der in einem Umkreis von 50 km um eine Meeresküste oder eine größere Wasserstraße in Indonesien gesammelt wurde und anderweitig in die Meere gelangen und diese verschmutzen könnte. Entfesselt euren inneren Minion mit dieser neuen, fröhlich-frechen Kollektion von Lush, die ab sofort in der Lush-App für iOS und für Android, in den Shops vor Ort und im immer geöffneten Onlineshop erhältlich ist.