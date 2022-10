Minecraft Legends erscheint im Frühjahr 2023 und mixt Genres

Minecraft Legends, das Action-Strategiespiel, das euch damit beauftragt, die Welt zu retten, wird im Frühjahr 2023 veröffentlicht. Lest mehr!

Über Minecraft Legends

Zusammen mit dem Release-Zeitraum boten die Entwicklungsteams von Mojang und Blackbird Interactive einen ersten Blick hinter die Kulissen. Dieser gab einen tiefen Einblick darüber, was es bedeutet, der Verteidiger der Overworld zu sein, sowie eine 4-Spieler-Koop-Live-Demo, die die Landschaft und das Gameplay zeigte. Während des Xbox and Bethesda Games Showcase am 12. Juni wurde der Titel enthüllt, und seither warten die Fans geduldig auf neue Infos. Im Game erkundet ihr die neue Oberwelt in einer Third-Person-Perspektive und verteidigt friedliche Siedlungen und kämpfen gegen Horden von Schweinchen, um die Ausbreitung ihrer Korruption zu stoppen. Man könnte meinen, dass das Game wie ein Mix aus Brutal Legend und Pikmin sei – seht selbst!